Agnès Pannier-Runacher au Salon du Made in France : "Notre industrie reprend du poil de la bête"

INTERVIEW

Interviewée lors du 7e salon du label Made in France, dont Europe 1 est partenaire, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances Agnès Pannier-Runacher affirme que l’industrie française "reprend du poil de la bête". "On devrait être beaucoup plus fière de notre industrie, car elle est puissante et compétitive", soutient-elle. "Depuis trois ans on recrée de l’emploi industriel et on se paye le luxe de relocaliser des productions étrangères en France." La secrétaire d’Etat évoque l’exemple récent de la relocalisation de l’usine de moteur de camion Iveco à Bourbon-Lancy, jusqu’à présent produit en Chine.

"Nous devons aider cette industrie à se développer grâce la transformation numérique", explique-t-elle. "Nous devons mettre dans les usines des machines à fabrication additives, comme des robots, qui vont donner beaucoup plus de compétitivité à nos industries et leur permettre de gagner des parts de marché."

Produits écoresponsables : la France "plus en avance que les autres pays"

Deuxième axe de développement : la transition écologique et énergétique. "C’est à la fois un défi et un risque pour l’industrie", souligne Agnès Pannier-Runacher. "On va passer devant les autres en proposant des produits qui n’existent pas aujourd’hui et sur lesquels les Français sont plus en avance que dans les autres pays."

La secrétaire d'Etat appelle aussi à "acheter français" : "Bientôt on fête Noël, réfléchissez quand vous achetez vos cadeaux à essayer d’acheter des produits fabriqués en France, portant des labels comme Origine France Garantie ou Les entreprises du patrimoine vivant", invite-elle. "Ce sont de beaux cadeaux durables et vous rendez service à votre économie."