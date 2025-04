À un mois du scrutin pour désigner le président des Républicains, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez affinent leurs stratégies

30 jours et 100.000 adhérents chez les Républicains, ce sont les chiffres de la campagne des LR qui arrive à son terme. Le délai pour adhérer au parti afin de voter à l'élection interne a pris fin ce jeudi, à minuit, mais la campagne, elle, n’est pas terminée. Bien au contraire, c’est la dernière ligne droite.

Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez vont pouvoir abattre leurs dernières cartes. Donné en difficulté dans plusieurs sondages concernant la course à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez passe à l’offensive. Le député de Haute-Loire sillonne la France pour marquer sa liberté vis-à-vis du bloc central, et dénoncer, par contraste, les défaillances du gouvernement face à l’Algérie.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, soutenu par la quasi-totalité des barons du parti, préfère éviter l’affrontement direct, sans pour autant céder un pouce de terrain. "Pas besoin de sang sur les murs, partout où Retailleau passe, les adhésions croissent", affirme un proche du ministre. Deux stratégies, un seul gagnant, et une pression qui monte, puisque chaque candidat sait qu’il joue quasiment sa survie politique. Pour Laurent Wauquiez, cela signerait la fin de ses ambitions présidentielles pour 2027.

"I l peut y avoir des surprises"

Pour Bruno Retailleau, une défaite représenterait surtout un désaveu éclair de son action à l’Intérieur. "Ce serait un rendez-vous manqué de la droite de gouvernement", reconnaît un conseiller. En clair, le duel s’intensifie et la méfiance s’installe. Puisque si le Vendéen est donné pour l’instant grand favori des sondages, rien n’est joué. Plusieurs connaisseurs du parti l’affirment : "Il peut y avoir des surprises, et il n’y a pas un congrès où il n’y a pas de triche".

