À Amiens, Emmanuel Macron défend ses actions pour les étudiants

REPORTAGE

Une dizaine de jours après qu'un étudiant s'est immolé par le feu à Lyon, suscitant l'émotion et la colère de ses pairs, Emmanuel Macron a consacré quelques heures de son voyage sur ses terres, à Amiens, à discuter avec des étudiants. Dans un amphithéâtre, en "mode grand débat", le président est resté seul face aux étudiants, mais aussi face aux décisions qu'il a pu prendre.

"Les cinq euros d'APL, je les traîne comme un boulet"

La question de la précarité estudiantine est rapidement arrivé sur le tapis. "Alors que la précarité existe bel et bien depuis plusieurs années, vous diminuez de cinq euros les APL pour les étudiants, le ticket du restaurant universitaire augmente de cinq centimes, l'accès aux aides sociales est de plus ne plus illisible", lance une étudiante au président. Lui appelle à être jugé sur son bilan : "Si vous commencez à énoncer des faits, il faut tous les dire. Les cinq euros d'APL, je les traîne comme un boulet, mais il faut le mettre au regard de tout ce qui a été fait plus largement pour les étudiants."

Le président rappelle notamment à son auditoire qu'il a supprimé les 217 euros par an de sécurité sociale étudiante, et essaye de convaincre qu'il n'a pas baissé les bourses et que les jeunes ne sont pas les grands oubliés de ce quinquennat. Si l'accueil des étudiants a été poli, ils semblaient perplexes quant aux réponses apportées par le président.