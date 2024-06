80 ans du Débarquement : la Russie, la grande absente des cérémonies

Les Alliés sans la Russie et avec Zelensky attendus à Omaha Beach pour les 80 ans du D-Day, le 6 juin 1944. Les présidents, américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz sont attendus, parmi une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement.

Cependant, il y aura un grand absent, Vladimir Poutine qui n'a pas été invité par Emmanuel Macron. L'absence du maître du Kremlin sera loin de passer inaperçue. Tous les alliés seront là, sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer. L'Américain Joe Biden, le Britannique Rishi Sunak, le Canadien Justin Trudeau ou encore le Néerlandais Mark Rutte. Tous seront là, sauf Vladimir Poutine.

Pour Paris, les conditions ne sont pas réunies

Le mois dernier, il était pourtant question qu'une délégation russe soit conviée. La mission Libération, qui organise les commémorations, avait indiqué que Moscou serait représentée à un autre niveau au nom de la contribution de l'Union soviétique sur le front Est.

Mais l'Élysée a finalement renoncé, même pour l'ambassadeur de Russie en France ou le ministre des Affaires étrangères. Paris estime que les conditions ne sont pas réunies compte tenu de la guerre d'agression contre l'Ukraine. Et cette absence russe sera d'autant plus remarquée qu'elle sera appuyée par une présence, celle de Volodymyr Zelensky. À Omaha Beach, Emmanuel Macron s'affichera aux côtés du président ukrainien.