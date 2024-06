«Ça me rend très fier» : les 80 ans du Débarquement, un pèlerinage pour des milliers de Britanniques

Il flotte en Normandie comme un parfum de souvenir. À la veille des 80 ans du Débarquement, le 6 juin 1944, la région se met au diapason pour accueillir des milliers de touristes venus assister aux commémorations. Devant le Pegasus Bridge, situé à Bénouville, Valérie ne peut pas cacher son émotion. "Ce sont des endroits très émouvants", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Cette Normande installée à Londres a retraversé la Manche pour l'occasion et marquer son profond besoin de commémorer. "C'est un véritable intérêt, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Je crois qu'on a besoin de se souvenir de ce que c'est la guerre et puis de cet événement incroyable qui a été le Débarquement", ajoute-t-elle. "C'est quelque chose d'extraordinaire, d'autant que je suis avec un ami anglais dont le grand-père a été parachuté à Merville. Donc, il voulait absolument aller au musée de la batterie et il a vu effectivement une photo de son grand-père dans ce musée de Merville, ce qui était très émouvant", partage Valérie.

"Mon grand-père était là"

"De voir autant de drapeaux, autant de marques de reconnaissance, je réalise l'euphorie de la Libération. Mon grand-père était là et ça me rend très fier", explique pour sa part Sam, un Britannique qui accompagne Valérie. Ver-sur-Mer, Colleville, Bayeux... Entre cérémonie de recueillement et tourisme mémoriel, plusieurs milliers de Britanniques seraient actuellement sur les côtes normandes, comme en pèlerinage.