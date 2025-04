Boualem Sansal : les filles de l'écrivain appellent Emmanuel Macron à obtenir sa libération

Article Suggestions

Alors que la crise diplomatique entre Paris et Alger repart de plus belle après une accalmie de seulement quinze jours, les deux filles de Boualem Sansal, condamné à cinq ans de prison en Algérie, ont appelé le président Emmanuel Macron à obtenir sa libération au plus vite. Elles ont qualifié leur demande de "dernier élan d'espoir".