80e anniversaire du Débarquement : des visiteurs venus du monde entier pour assister aux hommages

Depuis le début de semaine, les hommages, les commémorations se succèdent, mais c'est ce jeudi que les plus importantes sont prévues. Depuis le début des célébrations, la Normandie voit arriver des personnes de toute la planète. Le meilleur exemple était, ce mercredi, à Colleville-Montgomery, face à l’une des plages du débarquement, Sword Beach. Une cérémonie avait eu lieu et plus d’un millier de personnes étaient présentes, comme Dani, un Argentin. "Nous ne devons pas oublier cette période de l’Histoire, pour ne pas répéter une nouvelle fois les mêmes erreurs dans le futur, c’est une question de devoir", indique-t-il à Europe 1.

Michael vient de Birmingham, en Angleterre. Son père a débarqué sur cette plage, impossible pour lui de ne pas être présent. "Je ressens beaucoup de fierté à être ici… Comme mon père, il y a 80 ans ! C’est vraiment un plaisir d’être là, dans cette atmosphère remplie d’Histoire… Tout le monde est là pour la bonne cause, pour ne pas oublier, c’est un évènement qui nous concerne tous à travers le monde", explique-t-il.

Une vingtaine de nationalités présentes

Mais pas besoin de venir de très loin pour profiter de ces cérémonies. Paul habite Caen et comme beaucoup de Normands, le débarquement le passionne. Il est très ému par le défilé et les cornemuses. "Ça hérisse le poil, entendre une cornemuse, c’est bien, mais l’entendre là à Ouistreham ou à Colleville, c’est formidable, c’est incroyable, il n’y a pas de mot pour décrire la sensation", déclare-t-il. Le débarquement s’est bien déroulé sur le territoire français, mais de nombreux pays y sont très attachés, pendant cet hommage de Colleville-Montgomery, au moins une vingtaine de nationalités étaient présentes.