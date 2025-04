Notre-Dame de Paris : les Compagnons décorés à l'Élysée

Quatre mois après la réouverture de Notre-Dame de Paris et six ans jour pour jour après l'incendie qui l'avait ravagée, les Compagnons sont reçus ce mardi soir à l'Élysée pour être décorés de la main d'Emmanuel Macron. La légion d'honneur et l'Ordre du mérite leur sont remis, saluant ainsi le travail d'orfèvre qu'ils ont accompli pour faire renaitre de ses cendres la cathédrale.

Un moment d'émotion pour les Compagnons du chantier de Notre-Dame de Paris, ce mardi soir à l'Élysée. Quatre mois après la réouverture de la cathédrale et six ans jour pour jour après l'incendie qui avait ravagé l'édifice, une centaine de ces ouvriers vont être décorés de la Légion d'honneur et de l'Ordre du mérite par Emmanuel Macron.

Émotion et fierté

Un mélange de fierté et d'émotion se lit sur les visages des 101 compagnons décorés ce mardi soir par le président de la République. Appareil photos à la main, une majorité d'entre eux a pris le temps d'immortaliser ce moment inoubliable dans la cour du palais. Une soirée dont ils se souviendront car, si c'est bien leur travail d'orfèvre qui est salué par la nation, pour Didier Cuiset, directeur d'Europe échafaudage, c'est une consécration.

"Une grande émotion et puis une fierté pour tous mes hommes, pour tous ceux qui ne sont pas là et tous ceux qui ont participé à la réussite de ce chantier", se réjouit-il. Heureux, il pense que cette distinction va permettre de faire "connaître le métier", les hommes qui se cachent derrière ces chantiers et ce dont ils sont capables.

Ce sentiment de bonheur et d'accomplissement est également partagé par Rémy Fremont, architecte en chef des monuments historiques. "Ce que je trouve magnifique, c'est qu'on soit tous reçus aujourd'hui, ensemble", confie-t-il au micro d'Europe 1, particulièrement fier du travail accompli. "On a travaillé d'arrache-pied pendant des années et c'est vrai qu'être reconnu comme ça au plus haut niveau de l'État, c'est quelque chose qui me touche profondément", a-t-il ajouté

"Notre-Dame c'est la France, c'est le cœur de la France qui était touché avec l'incendie et là, le cœur rebat", raconte-t-il ému. Mais s'il est particulièrement touché de recevoir ces médailles, lui comme tous s'accordent à le dire : la plus belle récompense reste de voir la cathédrale être plus resplendissante que jamais.