49.3 : «Le gouvernement ne respecte pas le fondement démocratique du pays», pour Marine Le Pen

Au lendemain de l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement, annoncé ce mercredi par la Première ministre Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi du budget 2023, Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée Nationale, considère que "le gouvernement ne respecte pas le fondement démocratique de notre pays. S'ils souhaitaient utiliser le 49.3, ils auraient dû le faire dès le départ mais venir supprimer des amendements votés par l'Assemblée Nationale est éminemment critiquable", a-t-elle insisté au micro de Louis de Raguenel sur Europe 1.

Pas de vote commun avec la Nupes car leurs "projets sont radicalement inverses"

Si "tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement utilise le 49.3 car on savait qu'ils n'avaient pas de majorité pour faire voter son budget", elle regrette notamment que le gouvernement refuse une partie des amendements votés par l'Assemblée. "On se dit qu'on a travaillé pour rien et le sentiment qui m'anime, c'est le non-respect de la démocratie. Le gouvernement fait le tri entre ce qu'il considère comme des bons et des mauvais amendements votés alors qu'il n'y a ni bon, ni mauvais amendements mais seulement des amendements votés par la représentation nationale. À partir du moment où il a laissé le temps passé, où des amendements ont été votés par l'Assemblée, venir utiliser le 49.3 en mettant de côté ces amendements est profondément anti-démocratique", a-t-elle souligné. "C'est un profond irrespect, pas seulement à l'égard des députés, mais aussi de leurs électeurs."

Dès l'annonce de l'utilisation du 49.3, la Nupes a annoncé le dépôt d'une motion de censure. Ce jeudi, le RN devrait aussi en déposer une, même si cela ne devrait probablement pas faire vaciller le gouvernement. Au micro d'Europe 1, Marine Le Pen a rejeté la possibilité d'une alliance sur le sujet avec le groupe de gauche. "Nous ne censurons pas le gouvernement pour les mêmes raisons. Je ne peux pas voter une motion de censure avec la France Insoumise qui explique qu'il faut plus d'argent pour l'immigration, moins pour la police. Ce n'est pas possible car nos projets sont radicalement inverses."

La présidente du groupe RN à l'Assemblée à tout de même évoqué la possibilité du vote d'une motion de censure commune avec la Nupes "sur un point précis, si par exemple le gouvernement avait imposé la réforme des retraites par l'intermédiaire du projet de loi de finance de la sécurité sociale (PLFSS), là j'aurais voté l'intégralité des motions développées", a-t-elle conclu.