«With Love, Meghan» : peut-on vraiment dire que Meghan Markle est devenue une «tradwife» ?

Depuis la diffusion sur Netflix des huit épisodes de "With Love, Meghan", la nouvelle série culinaire de Meghan Markle, les médias britanniques et américains affirment que l'épouse du prince Harry, pourtant connue pour ses engagements féministes, s'est transformée en "tradwife". Mais cette accusation est-elle réellement fondée ?

Dans sa nouvelle série With Love, Meghan, disponible sur Netflix depuis ce mardi 4 mars, Meghan Markle se glisse dans la peau d'une influenceuse food, préparant de délicieux plats, à la présentation raffinée et élégante, pour ses convives. Des amis de longue date comme l'actrice Abigail Spencer, rencontrée sur le tournage de Suits, et Mindy Kaling, connue pour son rôle dans The Office.

L'image d'une parfaite fée du logis

Derrière les fourneaux d'une sublime villa californienne – louée spécialement pour le show –, la duchesse de Sussex, parfaitement maquillée et habillée, soigne chaque détail de ses préparations culinaires ultra-instagrammables, allant même jusqu'à y ajouter des fleurs comestibles. "L'amour se cache dans les détails", glisse-t-elle. On la voit aussi composer des bouquets de fleurs, fabriquer des sels de bain pour ses amis venus passer la nuit et récolter du miel pour ses gâteaux. Chez Meghan, tout est fait maison et avec le sourire. L'ancienne actrice assure développer sa créativité en préparant le brunch parfait ou en imaginant des activités amusantes pour ses enfants, Archie et Lilibet.

Dans With Love, Meghan, la duchesse de Sussex, renvoie l'image d'une femme lisse et sage, celle d'une parfaite fée du logis, aux antipodes de son caractère rebelle qui faisait trembler la couronne lors de ses fiançailles avec le prince Harry. Il n'en fallait pas plus pour que les médias britanniques et américains s'empressent de la qualifier de "tradwife". Mais Meghan Markle en est-elle réellement une ?

Rappelons-le, le terme "tradwife" est une contraction de l’anglais traditional et wife, et signifie "épouse traditionnelle". Les femmes se définissant comme telles se consacrent aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants pour soutenir leur époux, qui travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Ce phénomène, de plus en plus visible sur les réseaux sociaux depuis l'élection de Trump en 2017, ramène l'homme et la femme à leurs rôles traditionnels de genre. Les tradwives populaires sur les réseaux sociaux défendent des idées ultra-conservatrices et anti-féministes.

Des engagements féministes

Les tradwives populaires sur les réseaux sociaux défendent des idées ultra-conservatrices et anti-féministes. Ce qui n'est évidemment absolument pas le cas de Meghan Markle. L'épouse du prince Harry a toujours dénoncé l'inégalité des sexes, et ce, dès son plus jeune âge. À seulement 11 ans, elle avait même réussi à faire changer le contenu d'une publicité pour un liquide vaisselle, qu'elle jugeait sexiste, son tout premier combat féministe.

En 2015, dans un discours prononcé à l'ONU pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, elle avait insisté sur l'importance de l'éducation des filles. Elle fait aussi partie des premières actrices à avoir parlé des inégalités salariales, en témoignant de sa propre expérience sur le tournage de Suits. Elle avait révélé qu'elle s'était rebellée lorsqu'elle avait appris que ses collègues masculins étaient mieux payés qu'elle, et avait réussi à obtenir gain de cause. Et la liste est encore très longue.

Meghan Markle s'épanouit comme elle l'entend

Avant ses fiançailles avec le prince Harry, Meghan Markle avait déjà construit sa propre carrière d'actrice et lancé son blog lifestyle,The Tig, sur lequel elle partageait ses conseils beauté et déco, ainsi que des recettes et des recommandations de voyage. Des activités qu'elle a sacrifiées par amour pour Harry, car c'était la condition sine qua non pour intégrer la famille royale.

Cinq ans après avoir claqué la porte de Buckingham Palace, Meghan Markle se réinvestit tout simplement dans sa passion pour le lifestyle avec sa série culinaire promouvant les produits de sa marque As Ever, disponibles dans quelques semaines. En 2018, l'année du mariage de Meghan et Harry, la BBC assurait qu'elle aurait pu devenir l'une des nouvelles gourous du bien-être, à l'image de Gwyneth Paltrow, si elle n'avait pas intégré la famille royale.

Libérée de la Firme, l'ancienne actrice s'épanouit comme elle l'entend, en jonglant entre sa vie de famille et son travail de business woman, ses recettes de spaghettis et ses mails. Contrairement aux tradwives, qui ne prônent qu'une seule voie, celle du repli domestique, Meghan Markle opte pour un entre-deux. Une façon de montrer aux femmes qu'elles ont le choix : l'essence même du féminisme.