Pilates entre amies, dîners au restaurant avec Harry... Les rares confidences de Meghan Markle sur sa nouvelle vie à Montecito

Discrète depuis plusieurs mois, la duchesse de Sussex est sortie de son silence en accordant une interview exclusive au média américain "People" à l'occasion de la sortie de sa série culinaire "With Love, Meghan", disponible dès ce mardi 4 mars sur Netflix. Un entretien au cours duquel elle s'est confiée sur sa nouvelle vie à Montecito, cinq ans après le Megxit.

Cinq ans après son départ fracassant de la famille royale britannique, ses révélations tonitruantes sur le racisme de certains membres de la Firme et ses relations conflictuelles avec sa belle-sœur Kate Middleton, Meghan Markle revient sur le devant de la scène, sereine et apaisée, avec With Love, Meghan, une série culinaire promouvant la générosité et le partage, disponible dès ce mardi 4 mars sur Netflix. Un changement de ton surprenant, loin des polémiques qui ont entaché son image et celle du prince Harry au moment du Megxit.

Une vie sociale "normale"

Dans une interview exclusive accordée au média américain People, la duchesse de Sussex, qui écrivait sur son blog lifestyle, The Tig, avant ses fiançailles avec Harry, dit s'être reconnectée à son côté créatif grâce à son show dans lequel elle cuisine de délicieux plats servis sur des tables raffinées et élégantes, dressées par ses soins.

Avec With Love, Meghan, l'ancienne actrice, désormais mère de famille, cherche à reconquérir le public en se montrant sous un nouveau jour, plus calme, plus doux et plus consensuel. À des kilomètres de la grisaille londonienne, sous le soleil californien qui a illuminé ses journées d'enfance, l'Américaine a retrouvé le goût des choses simples. Elle l'assure, sa vie à Montecito avec Harry et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, est des plus normales.

Après avoir posé leurs valises dans leur quartier ultra-huppé, les Sussex ont rapidement tissé des liens avec leurs voisins et les parents des camarades de classe de leurs deux enfants. "J’ai quelques amies ici ; ce sont des mères au foyer et des femmes qui ont des emplois normaux, qui ne sont pas dans le collimateur du public. Nous sommes passées de simples sorties ensemble avec nos enfants à des soirées entre filles ou des séances de pilates", révèle Meghan Markle dans son interview à People.

L'ancienne actrice a su se créer de véritables amitiés malgré sa notoriété et a même repris des cours de yoga collectif. Avec Harry, elle profite également de sorties romantiques au restaurant, sans être constamment au centre de l'attention. "Une fois que les gens nous connaissent, je pense qu’ils souhaitent nous offrir la même normalité que celle dont ils profitent eux-mêmes, en tant que parents et pour nos enfants. Aussi unique que puisse être notre situation", analyse Meghan Markle. Chez elle, la duchesse de Sussex partage son temps entre ses enfants, la cuisine et le jardinage, tout en gérant ses business. Le soir, Harry et elle débriefent leur journée, en dégustant un bon verre de vin, confortablement installés devant une série. Un quotidien simple, centré sur le foyer, qui s'inscrit dans la tendance des "trad wives", très en vogue aux Etats-Unis, mais aux antipodes des anciens engagements féministes de Meghan...

