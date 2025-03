Sous le feu des critiques, Meghan Markle annonce le renouvellement de sa série culinaire pour une saison 2

En pleine polémique depuis la sortie de "With Love, Meghan", sa nouvelle série culinaire disponible sur Netflix, la duchesse de Sussex a contre toute attente annoncé le renouvellement du programme pour une deuxième saison.

Les nombreux détracteurs de Meghan Markle vont avoir du mal à digérer la nouvelle... Quatre jours seulement après le lancement de sa nouvelle série With Love, Meghan, diffusée sur Netflix, l'épouse du prince Harry a annoncé qu'elle reprendrait le chemin des fourneaux pour une deuxième saison. "Si vous aimez la saison 1, attendez de voir tout ce que nous avons mijoté d'amusant dans la saison 2 !", s'est réjouie l'ancienne actrice de Suits sur Instagram, en légende d'une vidéo réunissant les meilleurs moments de la saison 1 et se concentrant uniquement sur le son de ses gestes en cuisine : les casseroles qui s'entrechoquent, les œufs qui se cassent, le bacon qui frit dans la poêle et les fleurs comestibles qu'elle effeuille sur ses plats...

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Meghan Markle persiste et signe, donc, malgré les critiques virulentes visant son show, qualifié de "narcissique", "ennuyeux" et "sans intérêt" par la grande majorité des médias britanniques et américains. Ses détracteurs lui reprochent de n'avoir pris aucun risque avec ce premier projet solo jugé trop aseptisé, dans lequel rien, absolument rien ne dépasse du cadre.

Dans With Love, Meghan, la duchesse de Sussex, parfaitement habillée et maquillée, cuisine avec ses meilleurs amis, qu'elle semble ne pas vraiment connaître tant leurs conversations sont superficielles, et donne des conseils déconnectés des réalités de tous les communs des mortels qui, non, n'ont pas le temps de fabriquer leurs propres bougies maison avec de la cire provenant du miel récolté dans leur jardin... Reste l'esthétique de la série, indéniablement agréable à regarder car tout y est chic et élégant, à l'image de Meghan Markle, sublime dans ses tenues vestimentaires "high-low" mélange de pièces populaires et luxueuses.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon les informations de People, tous les épisodes de la deuxième saison de With Love, Meghan sont déjà en boîte et devraient être mis en ligne sur Netflix à l'automne prochain.