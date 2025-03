Meghan Markle reconnaît avoir commis des «erreurs» lors de la création de sa marque lifestyle dans une nouvelle interview

La duchesse de Sussex a accordé une interview exclusive au média américain "People" pour promouvoir "With Love, Meghan", sa série culinaire diffusée dès ce mardi 4 mars sur Netflix, et pour parler de sa marque de lifestyle "As Ever", lancée simultanément. Au cours de cet entretien, l'épouse du prince Harry revient sur les polémiques entourant son nouveau business et reconnaît avoir fait des erreurs.

Elle était restée relativement discrète pendant plusieurs mois, faisant la promotion de ses nouveaux projets uniquement via son compte Instagram, réactivé le 1er janvier après cinq années d'absence sur les réseaux sociaux. À la veille de la diffusion sur Netflix de sa série culinaire With Love, Meghan, l'épouse du prince Harry a accordé une rare interview au magazine américain People.

Elle s'y confie comme rarement sur sa vie de jeune maman à Montecito, cinq ans après avoir claqué la porte de Buckingham Palace avec le prince Harry, et réagit également pour la toute première fois aux polémiques entourant le lancement de sa marque lifestyle, As Ever. "Il y a énormément de rebondissements, même avec le nom. Je gérais les choses en temps réel", assure-t-elle.

"Il y a beaucoup de choses à apprendre"

Il y a tout juste un an, l'ancienne actrice de Suits lançait avec enthousiasme son business baptisé American Riviera Orchard. Tout était prêt : le site, le plan de communication, ainsi que les produits, dont ses délicieuses confitures et son élégant service de table. Mais patatras : l'Office des brevets et des marques a rejeté le nom de la marque, obligeant Meghan Markle à repartir de zéro. La maman d'Archie et Lilibet aura passé des mois à peaufiner son projet, le temps de vérifier les moindres détails et de s'assurer que, cette fois-ci, rien ne pourrait lui être reproché. Hélas, son come-back ne s'est pas passé comme elle l'espérait...

Après avoir annoncé le lancement officiel de sa marque, désormais appelée As Ever, l'épouse du prince Harry s'est retrouvée accusée de plagiat par plusieurs personnes, dont la maire de Porreres, une commune de Majorque, qui lui reproche d'avoir copié les armoiries de sa ville pour son nouveau logo, représentant un palmier entouré de deux colibris, les oiseaux préférés d'Harry.

Mais Meghan Markle ne se laisse pas abattre par ces revers. Au contraire, l'Américaine préfère en tirer des leçons pour avancer et s'améliorer. "Je suis reconnaissante envers tous ceux qui m'ont laissé la liberté de faire des erreurs, d'apprendre au fur et à mesure, et aussi d'être indulgente avec moi-même pendant ce processus. Il y a beaucoup de choses à apprendre", confie-t-elle dans son interview à People.

La valeur sentimentale du nom Sussex

Plus rien ne semble affecter la star, qui a enfin trouvé l'apaisement qu'elle recherchait en retournant chez elle, en Californie, après une expérience mouvementée à Buckingham Palace. Cinq ans après s'être libérée du carcan de la Firme avec Harry, Meghan Markle savoure désormais la simplicité de leur vie familiale dans leur magnifique villa à Montecito. À ceux qui l'accusent d'avoir tourné le dos à la famille royale mais d'avoir malgré tout gardé le nom "Sussex" uniquement pour promouvoir ses projets, la duchesse répond : "C'est notre nom commun en tant que famille, et je suppose que je n'avais pas réalisé à quel point il allait être important pour moi jusqu'à ce que nous ayons des enfants. J'adore que ce soit quelque chose que Archie, Lili, H et moi ayons tous en commun. Cela a beaucoup de sens pour moi". "C'est aussi une partie de notre histoire d'amour", ajoute l'épouse du prince Harry.

La redécouverte de ses passions

Maintenant que ses enfants, Archie, 5 ans, et Lilibet, 3 ans, ont grandi et gagné en autonomie, Meghan Markle dit se redécouvrir en tant que femme, notamment à travers ses passions pour la cuisine et les arts de la table, mises en avant dans sa série Netflix With Love, Meghan. "Lorsque vos enfants atteignent un certain âge, lorsque vous ne vous contentez pas simplement de jouer avec eux dans le bac à sable, mais que vous commencez à jouer à nouveau dans votre propre bac à sable, c'est vraiment joyeux", explique-t-elle. "En tant que femme, maman et épouse, c'est un sentiment merveilleux de pouvoir se retrouver à nouveau, d'une manière qui a toujours été présente mais à laquelle vous n'accordiez peut-être pas autant d'attention qu'aujourd'hui, maintenant que vos enfants sont un peu plus âgés".

Avant ses fiançailles avec le prince Harry, Meghan Markle partageait ses coups de cœur food, voyage et lifestyle sur son blog The Tig, un espace d'expression et de création qu'elle chérissait mais auquel elle a dû renoncer quand elle a épousé le fils de Charles III. "Et bien, j'aimais The Tig, mais j'aime certainement mon mari davantage", confie l'ancienne actrice. Harry serait particulièrement fier de la voir à l'œuvre avec sa série et sa marque. "Mon mari m'a rencontrée quand j'avais The Tig, et je vois cette étincelle dans ses yeux lorsqu'il me voit faire quelque chose que je faisais quand il m'a rencontrée", s'extasie-t-elle.