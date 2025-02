Pourquoi Taylor Swift prend-elle ses distances avec son amie Blake Lively ?

Rien ne va plus entre Taylor Swift et sa meilleure amie Blake Lively. Selon les informations de "Page Six", l'interprète de "Cruel Summer" aurait décidé de couper les ponts avec la star de "Gossip Girl", à cause de la polémique avec Justin Baldoni.

Mais que se passe-t-il entre Taylor Swift et Blake Lively ? Il y a un an jour pour jour, les deux meilleures amies riaient et dansaient ensemble dans les gradins du Super Bowl. Ce week-end, c'est pourtant sans sa complice de toujours que Taylor Swift est venue soutenir son petit ami Travis Kelce, l’un des joueurs des Kansas City Chiefs, lors de l'événement sportif au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans.

Taylor Swift se sentirait "utilisée" par Blake Lively

Changement d'ambiance : seule, la chanteuse a été huée par une partie du public, qui encourageait l'équipe adverse, les Philadelphia Eagles. La pop star aurait-elle aimé être consolée par Blake Lively à ce moment précis ? Rien n'est moins sûr... Les deux amies sont en effet en froid depuis plusieurs semaines. La cause de leur brouille ? Le conflit juridique qui oppose la star de Gossip Girl à Justin Baldoni, son partenaire à l'écran dans le film Jamais plus. Car, contre toute attente, Taylor Swift s'est retrouvée mêlée à cette affaire qui ne le concerne pourtant absolument pas. Son nom a en effet été cité à plusieurs reprises dans la plainte déposée par Justin Baldoni contre l'actrice et son époux, Ryan Reynolds.

La raison ? Pour prouver son innocence, l'acteur et réalisateur a dévoilé plusieurs textos envoyés par Blake Lively, dont un dans lequel elle se compare à un personnage de Game of Thrones et affirme que ses "dragons", à savoir Ryan Reynolds et Taylor Swift, la protègent. Selon les informations de Page Six, la chanteuse se sentirait "utilisée" par Blake Lively, et n'aurait pas apprécié le fait d'être comparée à un "animal de compagnie". L'interprète de Cruel Summer aurait préféré que son amie la laisse en dehors de cette affaire, qui pourrait ternir son image.

La chanteuse appelée à témoigner lors du procès ?

Dans sa plainte contre Blake Lively et Ryan Reynolds, Justin Baldoni suggère que la chanteuse serait intervenue pour modifier le scénario de son film Jamais plus. Elle aurait exercé son influence lors d'un rendez-vous avec le réalisateur, organisé chez Blake Lively et Ryan Reynolds à New York, en avril 2023.

Au cours de cette rencontre, Taylor Swift et Ryan Reynolds auraient vanté les propositions de l'actrice. C'est à ce moment-là que Justin Baldoni aurait compris qu'il devait "se conformer aux instructions de Lively" pour le scénario. Impliquée malgré elle dans cette affaire, Taylor Swift pourrait être appelée à témoigner lors du procès opposant Blake Lively à Justin Baldoni, courant 2026. Une situation dont la chanteuse se serait volontiers passée...

