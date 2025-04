Pourquoi Serena Williams a-t-elle snobé son amie Taylor Swift au Super Bowl 2025 ?

Dans une interview accordée au "Time", qui l’a désignée comme l’une des 100 personnalités les plus influentes de l’année, Serena Williams a révélé avoir évité son amie Taylor Swift lors du Super Bowl 2025, et ce pour une très bonne raison.

Serena Williams avait-elle vraiment tout sauf envie de parler à Taylor Swift le soir du Super Bowl 2025 ? Après avoir esquissé ses petits pas de danse sur le titre Not Like Us de Kendrick Lamar pendant le show de la mi-temps, la championne de tennis a retrouvé sa fille Olympe, 7 ans, dans les tribunes du Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans, pour regarder avec elle la fin du match de football américain opposant les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City. À seulement quelques mètres d'elles, Taylor Swift , vêtue d'un débardeur blanc et d'un short pailleté, se tenait debout au premier rang des gradins, le visage fermé, très concentrée. L'enjeu était immense pour la pop star, venue soutenir son petit ami, Travis Kelce, joueur vedette des Chiefs.

Taylor Swift sonnée par la défaite de Travis Kelce

Avant l'événement sportif, Serena Williams s'était donné une mission : aller aborder la chanteuse pour lui demander de signer un autographe à sa fille Olympe, ultra fan d'elle. Dans une interview accordée au Time, qui l’a désignée comme l’une des 100 personnalités les plus influentes de l’année, la championne raconte avoir même attendu à la sortie de la loge de Taylor Swift, au Caesars Superdome, pour que sa fille puisse la rencontrer et échanger avec elle en tête-à-tête. "Je suis vraiment une maman. J'étais prête à entrer et à lui dire : 'Taylor, viens chercher cette fille'", se souvient-elle dans les colonnes du magazine. Mais Serena Williams s'est finalement ravisée quand elle a compris que les Chiefs ne parviendraient pas à réaliser une "remontada" face aux Eagles, qui les ont battus 40 à 22, et que Taylor Swift passerait sans doute le reste de la soirée à réconforter son cher et tendre Travis, sonné par la défaite. Elle a donc préféré laisser la chanteuse tranquille. "C’est difficile quand votre équipe perd. Je comprends tout à fait", confie-t-elle au Time.

La soirée du Super Bowl avait été d'autant plus difficile à vivre pour Taylor Swift qu'elle avait été chahutée par des supporters des Eagles. Un manque de respect qui avait révolté Serena Williams. "Je t’aime @taylorswift13, n’écoute pas ces huées !!", avait-elle tweeté pendant l'événement. "Pourquoi la huer ?" se demande-t-elle encore aujourd'hui. "C’est tellement méchant. C’est tout simplement horrible". Nul doute qu’Olympe finira par rencontrer son idole, peut-être dans un cadre plus calme et apaisé… avec un autographe et un sourire à la clé.