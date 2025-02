Pourquoi Taylor Swift a-t-elle été huée pendant le Super Bowl ?

Contre toute attente, la très populaire Taylor Swift a été huée par une partie du public pendant le 59ème Super Bowl. La pop star américaine était présente pour soutenir son petit ami Travis Kelce, l’un des joueurs des Kansas City Chiefs.

Taylor Swift n'en est elle-même pas revenue. Ultra-populaire depuis sa tournée triomphale, qui a rassemblé des millions de personnes à travers le monde en 2024, la pop star américaine a, contre toute attente, été huée dimanche soir pendant le Super Bowl. Le public l'a chahutée lorsque son visage est apparu sur l'écran géant du Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans. Stupéfaite, Taylor Swift est restée bouche bée pendant plusieurs longues secondes avant de regarder autour d'elle, cherchant un signe de soutien.

Taylor Swift confused by the boos ☹️ pic.twitter.com/zzstUEmDfp — RBT (@SamuelBrownRBT) February 9, 2025

Taylor Swift conspuée à cause de ses prises de position politiques

La chanteuse de 35 ans était présente dans les gradins pour soutenir son compagnon, Travis Kelce, l'un des joueurs des Kansas City Chiefs, qui affrontaient les Philadelphia Eagles. Mais alors, pourquoi Taylor Swift a-t-elle été conspuée ? Originaire de Pennsylvanie, l'interprète de Bad Blood a longtemps soutenu avec ferveur les Philadelphia Eagles. Mais, depuis sa relation avec son petit ami Travis Kelce, joueur des Chiefs, la chanteuse a tout naturellement changé de camp. Une trahison pour les supporters des Eagles, qui ont exprimé leur mécontentement en la huant pendant le Super Bowl.

Mais ce n'est pas tout. Selon Margaret Hartmann, journaliste au New York Magazine, Taylor Swift a été huée en raison de ses récentes prises de position politiques. En septembre 2024, la chanteuse a publiquement soutenu Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle face à Donald Trump. Dimanche soir, de nombreux partisans du président américain étaient présents au Caesars Superdome, et n'ont pas hésité une seule seconde à s'en prendre à la pop star. Trump, lui, jubilait. "La seule qui a eu une nuit plus difficile que les Kansas City Chiefs a été Taylor Swift", a-t-il ironisé sur le réseau Truth Social. "Elle a été HUÉE (...) MAGA a la rancune tenace", a-t-il ajouté, en faisant référence à son mouvement politique "Make America Great Again".

Enfin, beaucoup de fans de la National Football League (NFL) n'apprécient pas vraiment la couverture médiatique dont bénéficie Taylor Swift pendant les matchs depuis qu'elle est en couple avec Travis Kelce. Heureusement, la chanteuse a pu compter sur le soutien de Serena Williams. "Je t’aime, n’écoute pas ces gens-là !", lui a écrit la légende du tennis américain sur X.

I love you @taylorswift13 dont listen to those booo!! — Serena Williams (@serenawilliams) February 9, 2025

Un joli lot de consolation pour Taylor Swift après les huées et la défaite de son petit ami et des Chiefs face aux Eagles.