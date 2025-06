Ces dernières années ont été difficiles pour la famille royale britannique après les annonces des cancers de Kate et du roi Charles III. Si le traitement de la maladie de la princesse se passe bien, les choses seraient plus délicates pour le souverain. Selon Bertrand Deckers, Charles III pourrait ne jamais guérir de son cancer.

Le temps de Charles III est-il compté ? Arrivé sur le trône britannique suite au décès de sa mère, la reine Élisabeth II, le 8 septembre 2022, le roi Charles III annonce être atteint d'un cancer après une opération qu'il a subi à la prostate. Le type de cancer n'a jamais été révélé à la presse et à la population.

"La révolution de Charles, dans le peu de temps qui lui est donné, dans le fond, ce serait d'accepter l'abdication"

Invité de Pascal Praud et vous sur Europe 1 pour la sortie de son livre "Kate, le jour où..." aux éditions Fayard, Bertrand Deckers révèle que l'état de santé du monarque anglais reste délicat : "Du côté de Kate, elle revient en pleine forme. Le cancer de Charles, on n'est absolument pas sûr qu'il pourrait en guérir un jour".

L'auteur revient également sur les informations diffusées par les médias britanniques sur l'état de santé du roi : "La presse est en train de dire de plus en plus que le cancer serait désormais incurable et qu'il va devoir apprendre à vivre avec. On voit que son agenda s'allège quand même de plus en plus".

Bertrand Deckers estime par ailleurs que la "révolution Charles" dans la monarchie serait de se retirer au profit de William et de Kate qui ont déjà "une place à jouer " : "Ça n'engage que moi, mais la révolution de Charles, dans le peu de temps qui lui est donné, dans le fond, ce serait d'accepter l'abdication, chose que les rois d'Angleterre ne font jamais à l'exception d'Édouard VII".