Le prince Harry fâché contre Meghan Markle ? Il lui reprocherait d’exploiter l’image de leurs enfants à des fins commerciales

Depuis son retour sur les réseaux sociaux en janvier dernier, Meghan Markle partage les détails de son quotidien à travers de jolies photos prises dans son jardin californien, certaines la mettant en scène, d'autres la montrant aux côtés de ses deux enfants, Archie et Lilibet. Une exposition qui ne serait pas au goût du prince Harry...

Après avoir disparu des réseaux sociaux pendant cinq ans, Meghan Markle se réjouit de pouvoir enfin partager des photos de son quotidien sur son compte Instagram, réactivé en janvier dernier. Sur ces clichés, l'ancienne actrice américaine se montre au naturel, en train de jardiner chez elle à Montecito, d'embrasser tendrement la joue de son époux, le prince Harry, ou de serrer dans ses bras leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Finie la discrétion, envolée la pudeur ! Libérée du carcan de la famille royale britannique, Meghan Markle cherche aujourd'hui à se rapprocher de sa communauté de fans, un soutien indispensable pour le succès de sa nouvelle marque lifestyle As Ever.

Le prince Harry fermement opposé à l'exposition médiatique d'Archie et Lilibet

La stratégie marketing de la duchesse de Sussex, axée sur la transparence, a d'ailleurs d'ores et déjà porté ses fruits : à peine mis en ligne la semaine dernière, ses produits, des confitures de framboise, et des fleurs comestibles, se sont écoulés comme des petits pains. Hélas, Meghan Markle, qui pensait célébrer cette réussite avec son cher et tendre, a rapidement déchanté...

Selon Matt Wilkinson, le rédacteur en chef du tabloïd The Sun, le prince Harry serait en effet très remonté contre son épouse. La raison de son ressentiment ? Le fils de Charles III n'apprécierait pas que Meghan Markle mette en avant leurs deux enfants Archie, 5 ans, et Lilibet, 3 ans, sur ses réseaux sociaux, encore moins à des fins commerciales. "Ce que je comprends, c’est que jusqu’à un certain stade, Harry préférerait de loin que ses enfants ne soient pas vus", explique-t-il dans le podcast A Right Royal Podcast, diffusé ce vendredi 4 avril. "Il ne veut pas qu’ils soient photographiés (...) Il a cette idée que, s’ils les emmènent à l’extérieur de Montecito, une horde de journalistes tenterait de prendre des photos d’eux".

Traumatisé par la disparition tragique de sa mère Lady Di, décédée dans un accident de voiture à Paris après une course-poursuite avec des paparazzis, le prince Harry s'est promis de protéger à tout prix son épouse et leurs enfants, pour que jamais l'histoire ne se répète... quitte à vivre reclus, barricadé. De son côté, Meghan Markle souhaite vivre le plus normalement possible depuis son retour en Californie en 2019, après le Megxit. "Elle a grandi ici, et un jour, elle a dit qu’elle aimerait adopter un style de vie plus californien, emmener ses enfants sur la plage, sortir, faire des activités. Elle ne veut pas les cacher", confie le journaliste. Les Sussex parviendront-ils à trouver un compromis ?