Mariage polémique de Bezos à Venise : le milliardaire change le programme à cause d'une menace insolite

Jeff Bezos et Lauren Sánchez se disent "oui" à Venise. Les festivités, qui doivent commencer ce jeudi, rassemblent une pluie de stars, 200 VIP devant converger cette semaine en yacht ou en jet privé. Mais cette union aux proportions hors normes fait couler beaucoup d'encre et provoque la colère des habitants.

C'est le mariage le plus attendu de l'année. Le fondateur d'Amazon épouse la journaliste Lauren Sánchez et pour l'heureux événement les fiancés n'ont pas lésiné sur les moyens, investissant des millions d'euros. Parmi les célébrités, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, ou encore Orlando Bloom figurent sur la liste des invités.

Au programme des festivités, qui se tiennent de jeudi à samedi : faste et grandiloquence. Le quotidien italien Il Corriere della Sera rapporte qu'au moins 95 avions privés ont demandé la permission d'atterrir à l'aéroport de Venise Marco Polo. Et pour accueillir tout ce beau monde, Jeff Bezos et son épouse ont réservé entièrement les hôtels les plus luxueux de la cité lacustre. Mais leur présence dans la Cité des Doges n'est pas vu d'un très bon œil par les locaux, si bien que le milliardaire a dû revoir ses plans... au dernier moment.

Les militants remontés à bloc

Depuis l’annonce du mariage de Jeff Bezos en mars, les Vénitiens font entendre leur mécontentement, dénonçant l'impact environnemental et la privatisation de leur ville par le milliardaire. Ce dernier a fait une donation d’un million d’euros au Consortium pour la coordination des recherches relatives à la lagune de Venise, afin de tenter de calmer la clameur de haro.

Alors que la réception principale devait prendre place à la Scuola Grande della Misericordia, un somptueux bâtiment datant du XVIe siècle situé en plein centre de Venise, Jeff Bezos et Lauren Sánchez ont été contraints de décommander le lieu, comme l'explique le Guardian.

Selon le groupe "No Space for Bezos" ("Pas d'espace pour Bezos"), mouvement qui dénonce un événement indécent, le couple a cédé après que des militants ont menacé de remplir les canaux, encadrant le lieu, "de crocodiles gonflables pour empêcher leurs invités célèbres d'accéder à la réception", rapporte le journal.

La fête a donc finalement été déplacée à l'Arsenale de Venise, un chantier naval localisé dans un quartier isolé et plus difficile d'accès pour les manifestants en raison de ses murs fortifiés. Ce changement in extremis était également une mesure de sécurité nécessaire, alors que la fille de Donald Trump, Ivanka, figure parmi les invités.

Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions géopolitiques, après l'intervention des États-Unis dans la guerre entre Israël et l'Iran. Par ailleurs, la sécurité a été renforcée dans toute la ville et en particulier dans le quartier juif.