«Tensions», distance... Katy Perry et Orlando Bloom sur le point de se séparer ?

Depuis quelques temps, les rumeurs de rupture, alimentées par la presse people américaine, vont bon train autour du couple, officiellement formé en 2016. Une certaine distance se serait installée entre Katy Perry et Orlando Bloom, fondée sur de profonds désaccords. Europe 1 fait le point sur les spéculations.

Rien ne va plus entre Katy Perry et Orlando Bloom. C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux tabloïds américains ces derniers jours. Depuis leur dernière apparition publique le 3 mars 2025, semblant complice à la soirée Vanity Fair des Oscars, le couple bat de l'aile, si bien que les rumeurs de rupture se multiplient.

Ensemble depuis 2016, les deux stars, parents d'une petite fille, s'étaient déjà séparés une première fois en 2017 pour mieux se retrouver un an plus tard. Mais le parfait idylle semble désormais avoir volé en éclat.

"Ils passent de plus en plus de temps séparés"

Au début du mois de juin, Us Weekly dévoilait que Katy Perry et Orlando Bloom traversaient une période difficile dans leur relation, n'étant plus sur la même longueur d'onde. Une distance qui n'a pas échappé aux proches des deux stars, rapporte le magazine. "Ils passent de plus en plus de temps séparés", confiait une source en exclusivité. "Ils ont des problèmes, et ce depuis un certain temps, c'est un non-dit", indiquait une deuxième source.

La tournée mondiale de Katy Perry aurait pesé sur l'équilibre familiale, générant "des tensions" au sein du couple, par ailleurs, fiancé depuis six ans sans s'être marié. "Ils n'ont jamais fixé de date pour le mariage ni planifié quoi que ce soit et Orlando en a ras-le-bol", a expliqué un proche au Us Weekly. L’échec du dernier album de Katy Perry aurait aussi attisé les querelles, ainsi que son voyage controversé dans l'espace. Faisant l'objet d'un tollé international, la chanteuse de 40 ans n'a pas pu compter sur son compagnon pour la soutenir.

La réaction d'Orlando Bloom aurait même été très sévère, jugeant "ridicule" et "gênant" son choix d'embarquer à bord du vaisseau de la compagnie Blue Origin. "Bien sûr qu'elle a été blessée. Imaginez aller dans l'espace et que votre partenaire ne soit pas impressionné. Elle espérait qu'il l'a soutiendrait davantage", a confié un proche de la chanteuse au Daily Mail. Le tabloïd affirme, par ailleurs, que leur propriété de Montecito venait d’être investie par Chris Pratt et son épouse. Dernièrement, c'est aussi l'absence de Katy Perry au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez à Venise qui interroge. Orlando Bloom se passera de sa compagnie.