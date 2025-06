«Cela va vraiment énerver mes fans» : Sabrina Carpenter envisage d'interdire les smartphones dans ses concerts

La mesure risque de crisper certains fans. Pourtant, la chanteuse Sabrina Carpenter aurait été convaincue par l'expérience d'un concert sans téléphone et souhaiterait même l'imposer lors de ses propres représentations, comme d'autres artistes avant elle, à l'instar d'Alicia Keys. Alors pour ou contre ?

À l'heure où les réseaux sociaux envahissent le quotidien, jusqu'à capturer le moindre fait et geste, un vent de rébellion souffle depuis quelques temps sur l'industrie musicale. De nombreux artistes s'agacent d'un public qui ne peut regarder un concert qu'à travers son écran de smartphone, comme Nick Cave en octobre 2024. "C'est bien, vous pouvez filmer un petit peu, mais allez-vous faire ça toute la nuit ?", s'était-il impatienter lors d'un spectacle à Cracovie, en Pologne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Alicia Keys, Adele, Madonna ou encore Bob Dylan demandent désormais à leurs fans de lâcher les téléphones. Sabrina Carpenter s'est, elle aussi, dite ouverte à cette possibilité.

"J'avais vraiment l'impression d'être là"

"Cela va vraiment énerver mes fans, mais c'est absolument vrai", a déclaré Sabrina Carpenter dans les colonnes de Rolling Stone. Et pour cause : la star qui a explosé à l'international en 2024 avec la sortie de sa chanson Espresso, veut obliger ses fans à enfermer leurs téléphones dans des pochettes lors de ses futurs concerts, prenant exemple sur Bob Dylan, Adele et bien d'autres artistes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

C'est une expérience récente, relatée dans les pages du magazine américain, qui l'aurait décidé à passer le pas. "Je suis allée voir Silk Sonic à Las Vegas et ils ont verrouillé mon téléphone. Je n'ai jamais vécu une aussi belle expérience en concert. J'avais vraiment l'impression d'être revenue dans les années 70, de ne plus être en vie. J'avais vraiment l'impression d'être là. Tout le monde chantait, dansait, se regardait et riait. C'était vraiment, vraiment magnifique", raconte-t-elle.

Ayant grandi "à une époque où les gens avaient des iPhones en concert", la chanteuse déplore la banalité du geste qui, par ailleurs, peut aussi déranger les artistes. "Je ne peux pas en vouloir aux gens de vouloir se remémorer des souvenirs. Mais selon la durée de ma tournée et mon âge, ma fille, enlève-moi ces téléphones", plaisante-t-elle. Et d'ajouter toujours avec humour : "Ne me zoome pas quand j'aurai 80 ans".