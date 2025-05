DJ Snake, en concert au Stade de France le 10 mai, affirme que ce sera «sûrement» son «dernier à Paris en solo»

Alors qu'il s'apprête à remplir le Stade de France et l'Accor Arena dans la même soirée, le samedi 10 mai, DJ Snake a déclaré, au micro de France Inter, que son concert dans l'enceinte située à Saint-Denis sera "sûrement" son "dernier concert à Paris en solo".

"The Final Show". Ce nom, donné par DJ Snake à son concert au Stade de France le samedi 10 mai, avait interrogé ses fans. Cinq jours avant l'événement, au micro de France Inter, l'artiste a déclaré que "ce serait sûrement le dernier concert en solo à Paris".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

DJ Snake a déjà fait les salles et lieux de spectacles les plus iconiques de Paris : l'Olympia, le Zenith, l'Accor Arena, le Parc des Princes et ce samedi le Stade de France. C'est pour cela qu'après l'enceinte francilienne, "il n'y a pas plus grand, pas plus iconique. Je ne voulais pas redescendre en gamme", a-t-il expliqué.

À lire aussi DJ Snake vend en «quelques minutes» les places pour son concert en mai 2025 au Stade de France

Madeon et Tiësto pour l'accompagner au Stade de France

Mis en vente le 8 décembre 2023, les 80.000 places pour ce concert au Stade de France s'étaient vendues en quelques minutes. C'est pour cette raison qu'au mois de mai 2024, le DJ avait annoncé la tenue d'une "After Party" à l'Accor Hôtel Arena de Paris ce même samedi. Les 20.000 places pour cet événement sont également partis comme des petits pains.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'artiste, à qui on doit les titres "Lean On" ou encore "Taki Taki", a annoncé les premiers invités de cette soirée exceptionnelle. Il sera accompagné du DJ français Madeon ou de Tiësto, une des figures de la musique électro, connu pour ses titres comme "The Motto", "10:35" ou encore "Jackie Chan".

Toujours au micro de France Inter, DJ Snake, né d'une mère algérienne, a annoncé qu'un événement en Algérie sera bientôt organisé : "C'est prévu, j'espère que ce sera pour bientôt par les Algériens vont kiffer ça aussi".