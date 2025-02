Blake Lively et Ryan Reynolds aux 50 ans du SNL : leur apparition peut-elle les desservir dans la bataille judiciaire contre Justin Baldoni ?

Après s'être faits discrets pendant plusieurs semaines, Blake Lively et Ryan Reynolds sont sortis de leur retraite médiatique dimanche soir en assistant aux 50 ans des "Saturday Night Live". Une décision qui pourrait se retourner contre eux dans la bataille judiciaire qui les oppose à Justin Baldoni.

Blake Lively et Ryan Reynolds ont-ils commis une erreur en assistant au 50ème anniversaire du Saturday Night Live ce dimanche soir à New York ? En pleine bataille judiciaire contre Justin Baldoni, l'ancienne Gossip Girl et son époux étaient tous les deux rayonnants sur le tapis rouge de l'évènement, elle vêtue d'une longue robe fourreau argentée, lui d'un élégant costume noir avec un nœud papillon. Le couple star d'Hollywood a pris la pose le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Un peu plus tard dans la soirée, pendant la cérémonie Ryan Reynolds a osé faire une blague sur l'affaire opposant son épouse à Justin Baldoni.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si cette plaisanterie a fait rire une partie du public, de nombreux invités des 50 ans du SNL l'ont jugée gênante et inappropriée. "Blake et Ryan auraient dû faire profil bas", a confié l'un d'entre eux, sous couvert d'anonymat, à Page Six. Pis, la blague de la star de Deadpool pourrait se retourner contre lui et Blake Lively. "Il est très plausible que l’équipe juridique de Justin utilise cette sortie publique pour le défendre", a ainsi expliqué une autre source à Page Six, avant d'ajouter : "Justin prend ce procès très au sérieux et ne s’en moque pas publiquement".

Pour rappel, Blake Lively a porté plainte contre le réalisateur de Jamais plus pour des faits de harcèlement sexuel sur le tournage du film. L'acteur révélé dans Jane the Virgin, qui clame son innocence, accuse la star et son époux, Ryan Reynolds, d'avoir voulu "voler" et "prendre le contrôle" de son projet. Leur procès s'ouvrira le 9 mars 2026.