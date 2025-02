Les larmes aux yeux, Justin Baldoni confie «traverser une mauvaise passe» dans une nouvelle interview

Quelques semaines avant sa bataille médiatique et judiciaire avec Blake Lively, sa partenaire à l'écran dans le film "Jamais plus", Justin Baldoni avait confié être "épuisé" et "traverser une mauvaise passe" dans une interview pour le podcast "Gent's Talk".

Justin Baldoni se sentait déjà très mal avant que Blake Lively ne porte plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Un mois avant l'explosion de l'affaire qui agite Hollywood depuis plusieurs semaines, le réalisateur s'était confié sans filtre sur son anxiété dans une interview pour le podcast Gent's Talk.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Enregistré en novembre dernier, cet épisode n'a été diffusé que ce lundi 10 février. "Ce matin, j'ai envoyé un message à Jamey, mon meilleur ami, ainsi qu'à Tera, la présidente de mon entreprise, pour leur dire que je traversais une mauvaise passe. Je leur ai confié que j'étais épuisé et que je ne m'étais pas laissé le temps de guérir", révèle Justin Baldoni pendant l'entretien.

L'acteur révélé dans Jane The Virgin explique ensuite avoir vécu une année "intense", à cause de sa vie professionnelle, passionnante mais aussi très stressante. S’il ne fait aucune allusion au tournage et à la promotion chaotiques de son film Jamais plus, ses déclarations prennent aujourd’hui tout leur sens à la lumière de son conflit ultra médiatisé avec sa co-star Blake Lively. Un mois après l'enregistrement de cette interview, l'interprète de Serena Van Der Woodsen dans Gossip Girl l'a accusé de harcèlement sexuel pendant le tournage, puis a affirmé qu'il avait embauché une équipe de communicants pour ternir son image dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Blake Lively vs Justin Baldoni : la star de Gossip Girl veut faire taire l’avocat du réalisateur

Justin Baldoni clame son innocence depuis l'explosion de l'affaire, et a porté plainte pour diffamation et extorsion contre Blake Lively ainsi que son époux, Ryan Reynolds. Le réalisateur affirme que le couple aurait tenté de "voler' et "prendre le contrôle" de son film Jamais plus. Son équipe juridique a créé un site web pour présenter des preuves de son innocence, comme des textos très professionnel et cordiaux échangés avec Blake Lively, mais aussi des vidéos des coulisses du tournage du long-métrage. Qui dit vrai et qui dit faux ? L'affaire déchaîne les passions sur les réseaux sociaux, avec d'un côté la team Blake et de l'autre la team Justin. La justice tranchera le 9 mars 2026 lors d'un procès qui s'annonce a minima aussi retentissant que celui qui a opposé Johnny Depp à Amber Heard il y a cinq ans. A moins que les deux parties ne trouvent un accord d'ici là... ce qui est loin, très loin d'être gagné.