Ryan Reynolds et Blake Lively aux 50 ans du SNL : l'acteur fait une blague sur l'affaire qui oppose son épouse à Justin Baldoni

Ce dimanche soir, Blake Lively et son mari Ryan Reynolds ont assisté au 50e anniversaire du "Saturday Night Live", à New York, leur toute première apparition publique depuis l'explosion du scandale opposant l'actrice de "Gossip Girl" à Justin Baldoni.

Tous les regards étaient rivés sur Blake Lively et Ryan Reynolds ce dimanche soir à New York lors de leur apparition au 50e anniversaire du Saturday Night Live, évènement qui a réuni un parterre de stars. Ce regain d'attention pour le couple star d'Hollywood ne doit rien au hasard, l'actrice de Gossip Girl et la star de Deadpool n'ayant pas foulé de tapis rouge depuis plusieurs mois.

Une discrétion liée à l'explosion de l'affaire opposant l'interprète de Serena Van der Woodsen à Justin Baldoni, qu'elle accuse de harcèlement sexuel sur le tournage du film Jamais plus. De son côté, l'acteur révélé dans Jane The Virgin clame son innocence et a porté plainte pour diffamation et extorsion contre Blake Lively et Ryan Reynolds. En pleine tempête médiatique et judiciaire, le couple star d'Hollywood a malgré tout assisté à l'évènement, le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était... ou presque.

Blake Lively gênée par la blague de Ryan Reynolds ?

Au cours de cette soirée célébrant l'humour du SNL, Ryan Reynolds a osé faire une petite blague sur la polémique. Alors que Tina Fey et Amy Poehler, les deux maîtresses de cérémonie, faisaient un sketch sous forme de questions-réponses, l'acteur a levé la main pour prendre la parole. Les comédiennes l'ont immédiatement repéré et lui ont demandé comment il allait. Ce à quoi il a répondu, avec ironie : "Super, pourquoi ? Qu'avez-vous entendu ?", déclenchant les rires de toute la salle... sauf ceux de Blake Lively.

Comme l'ont remarqué de nombreux internautes, la star de Gossip Girl, rayonnante tout au long de la soirée malgré ses problèmes personnels, s'est soudainement figée lorsque son époux a lâché sa petite phrase. L'actrice aurait sans doute préféré rester discrète et éviter d'aborder ce sujet sensible, qui fait la Une de la presse people depuis deux mois et cristallise l'opinion publique américaine. Cette petite plaisanterie remet de l'huile sur le feu alors que le juge Lewis Liman, en charge de l'affaire, a menacé Blake Lively et Justin Baldoni de faire avancer leur procès s'ils persistaient à s'opposer dans les médias. Un avertissement qui a visiblement échappé à Ryan Reynolds...