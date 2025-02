Michelle Trachtenberg «savait que la mort était une possibilité» après sa greffe de foie

L'actrice, connue pour ses rôles dans "Buffy contre les vampires" et "Gossip Girl", aurait vraisemblablement développé des complications après sa greffe de foie.

Les stars de Buffy contre les vampires et Gossip Girl pleurent leur amie Michelle Trachtenberg, décédée ce mercredi 26 février à l'âge de 39 ans. Le corps sans vie de l'actrice a été retrouvé par sa mère dans un appartement, à New York.

Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages pleuvent : Blake Lively, Edwestwick, Chace Crawford, Alyson Hannigan ou encore James Marsters ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux et salué la mémoire de Michelle Trachtenberg, une femme "unique", "loyale, "joyeuse" et "généreuse".

Amanda de Cadenet, photographe et amie de l'actrice, s'est quant à elle souvenue de leurs derniers échanges. "Je ne partagerai pas les détails de nos conversations au cours des six derniers mois, mais elle savait que la mort était une possibilité bien réelle, et je suis simplement désolée que l’issue n’ait pas été meilleure", a-t-elle déclaré.

"Elle était très malade"

Michelle Trachtenberg, qui avait subi une greffe de foie peu de temps avant son décès, aurait probablement développé des complications. "Elle était très malade et confiait à ses proches à quel point elle souffrait", a confié une source au magazine People. Michelle Trachtenberg n'a jamais parlé publiquement de ses problèmes de santé. En janvier 2024, elle avait répondu à des commentaires critiquant son apparence physique après avoir publié un selfie où elle semblait affaiblie. "Petit fait amusant : c'est mon visage. Pas de malnutrition, pas de problème. Pourquoi tant de haine ?", s'était-elle indignée.

Une autopsie devrait bientôt permettre d'identifier les causes exactes de son décès prématuré. La date de ses obsèques n'a pas encore été dévoilée.