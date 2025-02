Blake Lively assure ne pas être la seule femme à avoir subi les comportements déplacés de Justin Baldoni

La star de "Gossip Girl" a ajouté de nouveaux éléments à sa plainte contre le réalisateur du film "Jamais plus", qu'elle accuse de harcèlement sexuel. Elle affirme que d'autres femmes ont été victimes de ses comportements déplacés pendant le tournage.

Nouveau rebondissement dans la bataille judiciaire opposant Blake Lively à Justin Baldoni. Ce mardi 18 février, la star de Gossip Girl a ajouté de nouveaux éléments à sa plainte pour harcèlement sexuel contre le réalisateur de Jamais plus. Dans ces 48 nouvelles pages ajoutées au dossier, l'actrice affirme ne pas être la seule à avoir subi les comportements déplacés de Justin Baldoni sur le tournage du film.

Les deux victimes présumées témoigneront au procès

Selon elle, deux autres femmes auraient été mises "mal à l'aise" par le réalisateur ainsi que par le producteur Jamey Heath, et auraient exprimé leurs inquiétudes dès 2023. "Justin Baldoni savait que d'autres femmes que Blake Lively s'étaient plaintes de son comportement", peut-on lire dans la plainte de la comédienne.

Les deux victimes présumées auraient confié à Blake Lively leur "peur de témoigner" en raison du "lynchage public" subi par la star depuis sa plainte contre Justin Baldoni. C'est pour cette raison qu'elles souhaitent pour l'instant garder leur anonymat, afin d'éviter le même "climat dangereux de menaces, de harcèlement et d’intimidation". Elles auraient néanmoins donné l'autorisation à Blake Lively de partager le contenu de leurs échanges, et devraient témoigner lors du procès qui s'ouvrira le 9 mars 2026.

Ces nouveaux éléments portent un sacré coup à la défense de Justin Baldoni. L'acteur révélé dans Jane the Virgin, qui clame son innocence depuis l'explosion de l'affaire, accuse Blake Lively et son époux, Ryan Reynolds, d'avoir inventé toute cette histoire pour nuire à sa réputation après avoir tenté de "voler" et "prendre le contrôle" de son long-métrage. Ses avocats n'ont pas encore réagi aux nouvelles accusations portées contre lui par la star de Gossip Girl.