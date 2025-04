Alain-Fabien Delon papa pour la première fois : il dévoile le prénom symbolique de sa fille

À 31 ans, Alain-Fabien Delon vient d’accueillir son premier enfant, une petite fille née de son union avec sa compagne Laura Bensadoun. Sur Instagram, le jeune papa a dévoilé le prénom très symbolique qu’il a choisi pour sa fille.

La famille Delon s'agrandit ! À 31 ans, Alain-Fabien, le benjamin du clan, vient d'accueillir son premier enfant avec sa compagne, la mannequin Laura Bensadoun. Le jeune papa a annoncé la naissance de leur fille ce mardi 29 avril, dans une story Instagram. "Ce matin, à 8h25, Romy Delon est née, une petite fleur qui ne nous apportera que du bonheur", a-t-il écrit, révélant au passage le prénom hautement symbolique de sa fille, clin d'œil évident à l'actrice Romy Schneider, grand amour de son père Alain Delon.

Un nouveau chapitre porteur d'espoir

Huit mois après le décès du Samouraï, qui a rendu son dernier souffle le 18 août 2024 chez lui, à Douchy, la naissance de Romy représente un véritable "miracle" pour Alain-Fabien. Le trentenaire, éprouvé par le conflit avec sa sœur Anouchka au sujet de l'état de santé d'Alain Delon, s'était confié en février dernier dans une interview à Paris Match sur ce nouveau chapitre de sa vie, porteur d'espoir et de vitalité. Il avait alors partagé son émotion à l'idée de devenir père : "C’est enfin une bonne étoile, la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. J’ai tellement de chance d’avoir rencontré Laura. Après une année terriblement difficile, être avec elle et attendre cet enfant me remplit de bonheur".

Aux anges pour son petit frère, Anthony Delon avait réagi à l'annonce de la grossesse de Laura Bensadoun avec un message empreint de tendresse : "La plus belle aventure qui soit et que tu ne manqueras pas de réussir bro", avait-il écrit à Alain-Fabien. Nul doute que l'aîné de la fratrie Delon, déjà papa de trois filles, Alyson, Lou et Liv, sera un oncle très présent pour la petite Romy.

