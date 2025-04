Cyril Hanouna - «C'est ma plus grande chance d’avoir été pote avec Delon, de partir en tournée avec Sardou», reconnaît Patrick Sébastien

Invité mercredi de l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, le chanteur et humoriste Patrick Sébastien a raconté quelques moments marquants de sa carrière. Patrick Sébastien estime avoir été chanceux de côtoyer de grandes célébrités comme Lino Ventura, Alain Delon, Michel Sardou ou encore Georges Brassens.

Ce mercredi, au micro de Cyril Hanouna dans l'émission On marche sur la tête, Patrick Sébastien est revenu sur certains moments de sa carrière. Le chanteur et humoriste a reconnu être chanceux "d’avoir bouffé chez Ventura, d’avoir été pote avec Delon, de partir en tournée avec Sardou, d’avoir connu Brassens".

Patrick Sébastien s'est également exprimé sur la jeunesse qu'il rencontre au quotidien et qu'il l'envie. "Ce qu'il y a de fou, c'est que je vois des mômes de 20 ans qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connu. Ils me disent : 'Vous aviez de la chance, vous étiez libre, on pouvait dire des choses'", conclut-il.