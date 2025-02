Alain-Fabien Delon attend son premier enfant avec sa compagne Laura Bensadoun : «J’aurais tant aimé que mon père le sache»

Alain-Fabien, le fils cadet d'Alain Delon, a dévoilé dans un entretien à "Paris Match" être sur le point de devenir papa pour la première fois. Sa compagne Laura Bensadoun est enceinte de six mois.

Six mois après avoir enterré son père Alain Delon, Alain-Fabien s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Le jeune homme de 30 ans a choisi Douchy, le fief du Guépard, pour révéler à Paris Match que sa compagne Laura Bensadoun était enceinte leur premier enfant. "J’aurais tant aimé que mon père le sache. Ça avait du sens", confie Alain-Fabien avec émotion. Laura Bensadoun est tombée enceinte il y a six mois, au moment où Alain Delon finissait ses jours dans sa propriété. "Ici, à Douchy, au moment où une vie partait, une autre se concevait. Presque en temps réel, comme un signe", souligne Alain-Fabien.

Le jeune homme et sa compagne ont préféré attendre avant d'annoncer l'heureuse nouvelle à la presse. "Nous ne voulions pas nous exposer trop tôt", explique-t-il dans Paris Match. Laura Bensadoun a quant à elle officialisé sa grossesse en partageant sur Instagram une série de photos d'elle et d'Alain-Fabien, les mains tendrement posées sur son ventre arrondi. "Ces derniers mois, nous avons gardé le plus beau des secrets. Je n’ai pas vraiment les mots. Je suis juste plus que reconnaissante", s'est-elle émue en légende des clichés, tous en noir et blanc.

Un nouvel espoir

Après une année difficile, marquée par la disparition de son père Alain Delon et le conflit avec sa sœur Anouchka, Alain-Fabien voit en cette grossesse un nouvel espoir, celui du renouveau. "C’est enfin une bonne étoile, la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps", confie-t-il à Paris Match. Tout est allé très vite entre le jeune homme et sa compagne, qui se sont rencontrés il y a seulement un an. Mais qu'importe, la perspective d'une nouvelle vie à trois a balayé tous leurs doutes. "On ne l’attendait peut-être pas si vite, mais on savait qu’on voulait un enfant ensemble, l’envie était là, clairement exprimée. C’était une évidence", assure Alain-Fabien.

Les futurs parents n'ont pas encore choisi le lieu où ils élèveront leur enfant. Une chose sûre : ce ne sera pas Paris. "J'y suis revenue il y a trois ans et demi, en continuant de bouger souvent. Je ne sais pas si je pourrais y vivre à plein temps, y élever notre enfant sur le long terme. Pour y avoir grandi, ce n’est pas ce dont j’ai envie pour notre bébé", explique Laura Bensadoun à Paris Match. Alain-Fabien, lui aussi, aimerait que leur enfant grandisse à la campagne, mais peut-être pas à Douchy, à cause des "souvenirs douloureux" qui le hantent encore : "Je crois qu’il va me falloir du temps pour les effacer et imaginer mon gosse courir ici, même si je sais qu’on reviendra toujours parce qu’il a été conçu à Douchy et que c’est là que papa repose". Peu importe où le vent les mènera, Alain-Fabien et Laura Bensadoun n'auront qu'à cultiver leur bonheur, si précieux.