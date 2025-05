Mort d'Alain Delon : quel est ce «second testament» qui concerne sa fille Anouchka ?

Ce mercredi 21 mai, "Paris Match" a dévoilé en exclusivité l'existence d'un document "secret" signé par Alain Delon le 24 novembre 2022 à Genève, s'appuyant sur le livre "Les derniers jours du Samouraï". L'ouvrage, signé Laurence Pieau et François Vignolle, sera publié le 22 mai chez Robert Laffont.

Publié chez Robert Laffont, "Les derniers jours du Samouraï" de Laurence Pieau et François Vignolle met au jour les dessous d'un conflit familial bouleversant. Un déchirement de la fratrie engendré par des querelles d’héritage, Alain Delon ayant largement avantagé sa fille Anouchka dans la répartition de son patrimoine. Son testament – l'objet de la discorde – stipule ainsi que cette dernière hérite de 50% des parts, tandis qu'Anthony et Alain-Fabien n'obtiennent que 25% chacun.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Alors que la tension est encore vive depuis la mort de l'acteur le 18 août 2024, l'existence d'un "second testament", que Paris Match dévoile dans ses colonnes via les informations de Laurence Pieau et François Vignolle, exacerbe encore les hostilités. En effet, il désignerait Anouchka Delon comme seule héritière du droit moral de son père.

"S’il avait pu tout lui donner, il l’aurait fait"

"Tous les projets liés à Alain Delon – création d’un musée, d’hommages, etc. – devraient recevoir le blanc-seing d’Anouchka", relate Paris Match. Anthony et Alain-Fabien n'ont donc aucun droit sur l'héritage de leur père. Les trois enfants auraient eu connaissance de ce document hautement sensible le 2 septembre 2024. Cette décision radicale de la star du cinéma français ravive un sentiment d'injustice, Anthony se disant "extrêmement blessé". "C’est comme s’il voulait couper tout lien de parenté", révèle Laurence Bedossa, avocate d’Anthony et dernier conseil d’Alain Delon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En outre, le second testament mentionne également que la totalité des actions de la société Alain Delon International Distribution doit revenir à Anouchka Delon, qui hérite déjà de la plus grosse part de l'héritage patrimonial, même si pour l'heure, la situation demeure bloquée en attendant l'accord de chacun.

Ce favoritisme pour l'un de ses enfants n'a rien d'étonnant, Alain Delon n'ayant jamais caché son lien particulier avec son unique fille. "S’il avait pu tout lui donner, il l’aurait fait", affirme un proche du clan dans les colonnes de Paris Match. En janvier 2024, Alain-Fabien partageait sur les réseaux sociaux un enregistrement de sa sœur, l'accusant d'"instrumentaliser" leur père. "Merci d’avoir fait tomber le masque de la perfidie", avait réagit son frère, qui avait déposé une main courante contre Anouchka, pour avoir dissimulé l'état de santé d'Alain Delon au reste de la famille.