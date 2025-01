«Tout le bleu du ciel» sur TF1 et Netflix : une adaptation bouleversante, fidèle au roman de Mélissa Da Costa

Malgré la suppression de plusieurs passages clés du best-seller de Mélissa Da Costa, le téléfilm porté par Camille Lou et Hugo Becker retranscrit l'essence du récit de la romancière, aussi lumineux que bouleversant.

Adapter à l'écran un roman qui a marqué 1,5 million de lecteurs est un défi ambitieux. Six ans après la sortie en librairie de Tout le bleu du ciel, le livre phénomène de Mélissa Da Costa, TF1 relève le challenge en proposant à ses téléspectateurs de redécouvrir l'histoire d'Emile et Johanne dans un road movie bouleversant porté par Hugo Becker et Camille Lou. Les deux acteurs, qui s'étaient donné la réplique il y a quatre ans dans la série Je te promets, se retrouvent pour donner vie aux deux personnages principaux du roman.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les flashbacks du livre supprimés

Le point de départ du téléfilm, divisé en deux parties, est le même que celui du livre : atteint d'une maladie dégénérative rare qui lui fait progressivement perdre la mémoire, Emile décide de tout plaquer et publie une annonce pour trouver un ou une partenaire qui l'accompagnera pour un dernier voyage en van. C'est Johanne, une mystérieuse jeune femme toujours vêtue de noir, qui lui répond. Mais, contrairement au roman de Mélissa Da Costa, la fiction de TF1 ne comprend aucun flashback permettant de mieux saisir la psychologie des deux inconnus qui vont s'apprivoiser. Un choix assumé par la productrice Claire Lemaréchal : "Le format de 90 minutes ne permettait pas de raconter le passé des personnages", explique-t-elle lors d'une rencontre presse. "Il a donc fallu les faire exister dans toute leur richesse au présent. C'était la principale difficulté et j'espère que nous y sommes arrivés grâce au talent de Camille et Hugo". Pari relevé pour les deux acteurs dont le jeu, plein de subtilités, laisse deviner les traumatismes passés d'Emile et Johanne et permet de comprendre ce qui les pousse à entreprendre ce voyage.

Mélissa Da Costa, qui a validé le projet, n'a pas été gênée par la suppression de certains passages clés de son œuvre. "J'ai senti qu'on avait la même vision et la même sensibilité avec Claire. Je l'ai laissé faire et j'ai lâché prise car je ne pense pas que l'auteur doive être trop présent. Moi, j'écris pour la littérature. Je ne sais pas écrire pour la télévision et le cinéma. Ce sont deux choses très différentes", confie la romancière qui joue un tout petit rôle dans le film, celui d'une policière qui croise la route de Johanne et Emile. "C'était un petit clin d'œil", révèle le réalisateur Maurice Barthélemy.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un film lumineux

Outre les flashbacks et quelques destinations du périple qui ont été supprimés, on retrouve dans le téléfilm tout ce qui nous a fait aimer le livre : un van jaune identique à celui de sa couverture, la beauté des paysages décrits par Mélissa Da Costa, l'espièglerie d'Emile et la pudeur de Johanne. "Comme le livre, ce film est hyper beau et très lumineux", souligne Camille Lou qui a convaincu Mélissa Da Costa dans le rôle de la jeune femme. "Elle a cette espèce de sensibilité, cette capacité à être dans la pudeur, et une fragilité qui sont tout à fait celles de Johanne", s'émerveille la romancière. Camille Lou voulait absolument "coller à l'imaginaire des lecteurs", notamment en portant un grand chapeau noir, l'accessoire préféré de Johanne dans le livre. "C'était une obsession absolue", confie la comédienne. "Les vêtements de Johanne ne sont pas là par hasard, ils racontent quelque chose". Camille Lou a mis du temps à trouver le bon équilibre pour retranscrire la personnalité de Johanne, une jeune femme à la fois "douce" et "fermée".

De son côté, Hugo Becker a puisé dans son âme d'enfant pour interpréter Emile. "Je trouve ça extrêmement beau qu'il ait réussi à garder un côté enfantin, car tout est fait pour qu'on l'oublie dans notre monde d'adultes", explique le comédien, récemment vu dans le film Vaincre ou mourir. Mélissa Da Costa a également tout de suite reconnu son personnage sous ses traits : "J'entends sa façon de parler, ce côté un peu désinvolte tout à fait en accord avec celui que j'avais imaginé pour Emile", dévoile la romancière, conquise.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Que vous ayez lu ou non Tout le bleu du ciel, son adaptation, diffusée ce lundi soir simultanément sur TF1 et Netflix, vous touchera en plein cœur et vous donnera envie de vivre un peu plus fort. À ne manquer sous aucun prétexte !