Télématin : Flavie Flament et Julien Arnaud bientôt relégués au week-end ?

Télématin : Flavie Flament et Julien Arnaud cèdent leur place à Maya Lauqué et Damien Thévenot en semaine

Télématin : Flavie Flament et Julien Arnaud cèdent leur place à Maya Lauqué et Damien Thévenot en semaine © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Article Suggestions

Flavie Flament et Julien Arnaud, jusqu’ici aux commandes de Télématin du lundi au jeudi, céderont leur place à Maya Lauqué et Damien Thévenot, tandis que le duo vedette de la semaine pourrait reprendre le relais les samedis et dimanches.