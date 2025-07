«Questions pour un champion» file au week-end : les fans, «tous révoltés», espèrent que France Télévisions reviendra sur sa décision

La dernier épisode en semaine de "Questions pour un champion" sera diffusé ce vendredi. À partir de septembre, vous pourrez retrouver ce célèbre jeu télévisé en week-end. Une décision qui suscite l'indignation des fans de l'émission.

Ce vendredi sera diffusé le dernier épisode de Questions pour un champion en semaine. La direction de France Télévisions a annoncé qu’elle allait reléguer ce jeu emblématique au week-end "dans un contexte budgétaire particulièrement contraint".

Une décision qui suscite l’indignation des fans de l’émission et qui mobilise jusqu’à l'Assemblée nationale, où une vingtaine de députés a fait part de "sa profonde émotion" face à l’arrêt de cette "institution populaire" en semaine, adressant une lettre à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.

180 clubs de fans de l'émission

Depuis bientôt 37 ans, cette émission accompagne les fins de journée de milliers de téléspectateurs. Son passage au week-end est indéniablement mal vécue par ces passionnés de culture générale qui se rassemblent dans des clubs de fans où ils jouent à Questions pour un champion. Il existe 180 clubs de ce type. Europe 1 est allée à la rencontre des membres du club de Schiltigheim près de Strasbourg.

"C'est l’émission de culture de référence"

Tous les jeudis après-midi et vendredis soir, la vingtaine de membres du fan club de Questions pour un champion se retrouve ici, dans cette salle communale, main sur le buzzer. Ils se disent très attristés à l’idée de voir l’émission culte disparaître en semaine. "J’étais très choquée, c’est l’émission de culture de référence. C’était vraiment un des derniers jeux qui permettaient de confronter des idées, des connaissances", confie Anne.

"Je regarde quasiment tous les soirs depuis au moins 20 ans", lance Francis. "Cela va me manquer. Nous n’avons pas très bien compris pourquoi... Les raisons, soit disant financières. On ne comprend pas", ajoute Isabelle.

"On écrit à nos députés respectifs et à la présidence de la République"

Ils essaient, tant bien que mal, de se mobiliser, assure Gabrielle Hemberger, présidente du club. "Je peux vous dire qu’entre clubs on communique beaucoup, parce qu’on est tous révoltés. Il y a une pétition qui circule [et qui a déjà recueilli près de 2.000 signatures]. On écrit à nos députés respectifs et à la présidence de la République", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1. Dans l’espoir, aussi mince soit-il, que France Télévisions revienne sur sa décision.