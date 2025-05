Olivier Minne dit adieu à «Fort Boyard» et passe sur M6

L'animateur Olivier Minne, à la tête de l'émission "Fort Boyard" depuis 2003, va rejoindre M6 à la rentrée, a annoncé la chaîne. Il quitte ainsi le service public, où il coprésentait également sur France 2 "Tout le monde a son mot à dire".

Olivier Minne, qui anime "Fort Boyard" sur France 2 depuis plus de vingt ans, va quitter le service public et rejoindre M6 à la rentrée pour y présenter "de grands divertissements", a annoncé vendredi la chaîne. "Avec son expérience, son professionnalisme et le lien fort qu'il a su créer avec les téléspectateurs au fil des années, il vient renforcer l'équipe des visages emblématiques de la chaîne", a indiqué M6 dans un communiqué.

Olivier Minne, 58 ans, est aux commandes de "Fort Boyard" depuis 2003. C'est lui qui a animé le plus d'émissions dans l'histoire du célèbre jeu d'aventures estival, qui fête ses 35 ans cette année.

D'abord speaker sur Antenne 2

Outre "Fort Boyard", l'animateur d'origine belge a fait l'essentiel de sa carrière sur France 2, où il coprésente également le jeu quotidien "Tout le monde a son mot à dire" depuis 2017. Par le passé, il y a notamment animé l'émission matinale "Matin bonheur" dans les années 1990, ainsi que plusieurs jeux.

C'est en tant que speaker (l'équivalent masculin des speakerines, qui annonçaient les programmes) qu'Olivier Minne a débuté à la télé, en 1990 sur Antenne 2, l'ancien nom de France 2.

Ironie du sort, c'est lui qui avait annoncé à l'antenne le lancement de "Fort Boyard" (qui s'appelait à sa création "Les clés de Fort Boyard") en juillet 1990.