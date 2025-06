«Ils sont tous venus !» : Michel Drucker se confie sur les coulisses de sa nouvelle émission «Famille je vous aime»

Diffusée ce vendredi en prime time sur France 3, Michel Drucker renoue avec les rendez-vous du soir pour sa nouvelle émission "Famille je vous aime". Derrière ce nom se cache plusieurs familles d'artistes français, dont certaines très proches du présentateur. Invité de Culture Médias ce mercredi sur Europe 1, il se confie sur la création de son émission.

Un retour en prime time. Ce vendredi, France 3 accueille Famille je vous aime présentée par nul autre que Michel Drucker. Plusieurs artistes français, accompagnés par leur famille, rejoignent le célèbre présentateur pour une soirée en prime time.

Gad Elmaleh, Danny Brillant, Anne Roumanoff, Michèle Bernier, Laurent Voulzy, Roman Doduik, Louis Chedid, David Hallyday... Un casting XXL, au reflet de la longévité de la carrière de Michel Drucker et des liens qu'il a réussi à créer. Pourtant, mettre en place Famille je vous aime n'était pas une évidence, comme il le confie au micro de Culture Médias ce mercredi sur Europe 1.

Une émission intime

"J'avais plutôt tourné la page, car des primes, j'en ai fait beaucoup, beaucoup et pas seulement Champs-Élysées. Je pensais qu'il ne fallait pas être trop vieux, c'est Johnny Hallyday qui me disait ça : 'Il faut avoir l'âge de ceux que l'ont reçoit'. Finalement, j'ai continué et l'opportunité s'est imposée", raconte-t-il.

Poussé par sa programmatrice d'émission, Michel Drucker se laisse convaincre : "Elle m'a dit : 'Mais Michel, vous connaissez tout le monde !' Je lui ai répondu qu'ils ne viendraient pas... Et ils sont tous venus !", s'étonne-t-il. Gad Elmaleh, parrain de l'émission, sera le premier invité et sera accompagné de sa maman Régine, comme d'ailleurs Danny Brillant. Une émission qui se veut intime et touchante, diffusée ce vendredi à 21 heures sur France 3.