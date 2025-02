Fermeture de C8 : «De Mélenchon à Bardella, tous les politiques sont passés par C8, je ne comprends pas ce silence», lance Valérie Benaïm

Valérie Benaïm s'étonne au micro de Gauthier Le Bret du peu d'hommes et femmes politiques ayant apporté leur soutien à C8, alors que la chaîne va fermer sur décision du Conseil d'Etat. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Un silence qui l'interroge. Depuis l'annonce de la fermeture de C8 mercredi, peu nombreux ont été les politiques à apporter leur soutien à la chaîne, ou même à pointer que cette décision impacte quelque 400 emplois. Une attitude qui interroge, et qui surprend Valérie Benaïm. Au micro de Gauthier Le Bret, l'acolyte de toujours de Cyril Hanouna rappelle pourtant que "de Mélenchon à Bardella [qui a manifesté son soutien à la chaîne, ndlr], toute la classe politique est passée par C8".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et d'ajouter dans On marche sur la tête : "Ce silence, je ne le comprends pas, parce que quand C8 leur servait pour faire passer des messages, on les a tous entendus, et là on ne les entend plus."