Cyril Hanouna – Vers une suppression de C8 ? «Je ne vois pas ce que le Conseil d'État pourrait reprocher aux "Animaux de la 8"», lâche Valérie Benaïm

Au micro de Cyril Hanouna, Valérie Benaïm évoque la possible suppression prochaine de la chaîne C8. Ne voyant pas ce que le Conseil d'État peut avoir à reprocher à des émissions comme "Les Animaux de la 8", elle avance que l'éventuelle suppression de la chaîne vise en réalité directement et uniquement Cyril Hanouna et TPMP.



Décision de justice ou cabale politique ? Ce vendredi, le rapporteur public du Conseil d'État a demandé le rejet des recours des chaînes C8 et NRJ12, qui contestent le non-renouvellement de leur fréquence télé. Une décision comme un pas de plus vers une possible fermeture de C8, avant la décision finale du Conseil d'État, attendue dans la semaine du 17 février.

Mais pour Valérie Benaïm, ce n'est pas tant C8 que Cyril Hanouna qui est visé dans cette affaire. "Ils n'ont pas arrêté de nous dire que c'était C8 qui devait fermer, or ce n'est pas C8 qu'ils veulent fermer, c'est TPMP avec à sa tête Cyril Hanouna", affirme-t-elle. "Et donc pour dégager Cyril Hanouna, on ferme une chaîne. Je ne vois ce que le Conseil d'État pourrait reprocher aux 'Animaux de la 8' ou à [Pascal] Bataille et [Laurent] Fontaine quand ils font le Rideau ["Y'a que la vérité qui compte", ndlr]..."

Et la chroniqueuse de conclure dans On marche sur la tête : "Donc voilà, c'est véritablement [Cyril Hanouna] qu'on essaye de faire tomber, et en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a un sous-texte qu'on ne nous dit pas."