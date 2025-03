Cyril Hanouna - Audiences de TPMP : «Pour l'Arcom, c'est un terrible camouflet», souligne Gauthier Le Bret

Quelques jours après son lancement sur les plateformes numériques, "Touche pas à mon poste" rencontre un franc succès. Gauthier Le Bret, chroniqueur de l'émission "On marche sur la tête", salue ces performances et critique l'Arcom pour avoir pénalisé les équipes de C8.

Quelques jours après le lancement de Touche pas à mon poste sur YouTube, Dailymotion, Molotov TV et les box TV, le succès est au rendez-vous. Dans le studio de On marche sur la tête, Gauthier Le Bret, chroniqueur, se réjouit des audiences au beau fixe de l'émission. "On peut fonctionner hors TNT et fonctionner très bien", se réjouit-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Pour l'Arcom, c'est un terrible camouflet. Leur seule réussite est d'avoir mis sur le carreau les autres présentateurs et toutes leurs équipes de C8", explique le chroniqueur en citant Sandrine Arcizet, Élodie Aregon ou encore William Leymergie.