La présidente de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci candidate à sa succession

Delphine Ernotte-Cunci annonce ce jeudi sa candidature à sa propre succession à la tête de France Télévisions.

Delphine Ernotte Cunci a annoncé jeudi sa candidature à un troisième mandat à la tête de France Télévisions dans un message consulté par l'AFP adressé aux salariés du groupe, une course dans laquelle elle part favorite. "Je souhaite continuer à défendre notre média de service public à vos côtés, avec force et passion, au service de la maîtrise de notre espace démocratique, de notre souveraineté culturelle et de la réconciliation de la société française", a indiqué la patronne de 58 ans.

"Voilà pourquoi j'adresserai aujourd'hui (jeudi) à l’Arcom (le régulateur de l'audiovisuel) ma candidature à la présidence de France Télévisions", a-t-elle ajouté. Deux autres prétendants sont déjà connus: la productrice et ex-députée Frédérique Dumas, ainsi que le journaliste de France TV et délégué syndical SNJ Serge Cimino.

Les candidats ont jusqu'à vendredi pour se manifester auprès du régulateur de l'audiovisuel qui devra les départager en vue d'un mandat de cinq ans débutant le 22 août.

Ancienne patron d'Orange

Mais la donne pourrait être bouleversée si une holding commune à tout l'audiovisuel public voit le jour. Le projet est soutenu par la ministre de la Culture, Rachida Dati, mais critiqué par la gauche. Sous l'autorité d'un ou une présidente, la holding, France Médias, chapeauterait quatre filiales (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l'audiovisuel).

Cependant, l'examen du texte dans l'hémicycle, prévu la semaine dernière, a été reporté sine die en raison d'un programme parlementaire très chargé. Selon ce que le Parlement validera in fine, le prochain PDG de France Télévisions pourrait voir son mandat écourté.

Ancienne patronne d'Orange France, Delphine Ernotte Cunci a été la première femme nommée à la tête du groupe audiovisuel, en 2015. Elle a notamment lancé la chaîne d'information en continu franceinfo et plusieurs plateformes (Okoo, Lumni, france.tv...).

Avec TF1 et M6 notamment, elle a impulsé en 2024 la structuration d'une filière audiovisuelle pour faire face à la concurrence des plateformes américaines.