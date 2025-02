Cyril Hanouna - Fermeture de C8 : «L’Arcom se pose en arbitre du bon goût et des élégances», dénonce la journaliste Françoise Laborde

Ce mardi dans l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, la journaliste François Laborde a exprimé son indignation quant à la décision de l’Arcom de l’exclusion de C8 de la TNT qui, pour elle, est une “folie”. “L’Arcom se pose en arbitre du bon goût et des élégances”, tacle-t-elle.

Une décision qui fait parler. Alors que le Conseil d’État se prononcera ce vendredi 14 février sur l’exclusion de C8 de la TNT décidée par l’Arcom, Françoise Laborde fait part de son indignation au micro de l’émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna. Pour la journaliste, c’est "une folie française".

Cette décision "engagera notre conception de la liberté d'expression", alertent Renaud Dutreil, ancien ministre et membre honoraire du Conseil d’État, et Françoise Laborde, ancienne membre du CSA dans une tribune. “L’Arcom se pose en arbitre du bon goût et des élégances”, tacle-t-elle, rappelant l’importance du secteur audiovisuel français.