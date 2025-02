Zelensky appelle l'Europe à «agir pour son propre bien» face à la Russie

Alors que Donald Trump s'est entretenu avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine mercredi dernier, le président ukrainien a interpellé les dirigeants européens lors de la 61e édition de la conférence de Munich sur la sécurité, débutée ce vendredi en Allemagne. "À partir de maintenant, les choses seront différentes", a-t-il averti.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi l'Europe "à agir pour son propre bien" et à avoir "ses propres forces armées" pour se défendre face à la Russie, au moment, où l'administration Trump entretient le doute sur l'implication des États-Unis dans la sécurité du continent.

"Pas de décisions sur l'Ukraine sans l'Ukraine"

"À partir de maintenant, les choses seront différentes et l'Europe a besoin de s'adapter à cela (...) Je crois en l'Europe (...) et je vous exhorte à agir pour votre propre bien", a-t-il déclaré lors de la Conférence sur la Sécurité de Munich.

Il ne doit pas y avoir de décision sur l'issue du conflit en Ukraine sans l'implication dans les négociations de Kiev et des Européens, a également exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Conférence sur la sécurité de Munich, alors que des discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu lieu plus tôt dans la semaine pour mettre fin au conflit.

"Pas de décisions sur l'Ukraine sans l'Ukraine, pas de décisions sur l'Europe sans l'Europe", a-t-il martelé, estimant que "si nous sommes exclus des négociations concernant notre propre avenir, alors nous perdons tous".