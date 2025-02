Guerre en Ukraine : Trump et Poutine discutent par téléphone sur les possibilités de mettre fin au conflit

Ce mercredi, Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu "une conversation prolongée et très productive" lors d'un entretien téléphonique, selon les propres mots du président américain sur son réseau Truth Social. Les deux dirigeants ont convenu de commencer à négocier "immédiatement" sur l'Ukraine.

Donald Trump a annoncé mercredi sur son réseau social Truth Social avoir eu une "conversation prolongée et très productive" avec Vladimir Poutine, lors de laquelle tous deux ont convenu de commencer à négocier "immédiatement" sur l'Ukraine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je veux remercier le président Poutine pour le temps et l'effort consacré à ce coup de fil"

"Nous avons convenu de travailler ensemble, très étroitement, y compris en nous rendant visite dans nos pays respectifs", a aussi écrit le président américain, qui a ajouté qu'il allait informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky "dès maintenant" de son dialogue avec le président russe.

"Nous voulons mettre fin aux millions de morts liées à la guerre Russie/Ukraine. Le président Poutine a même utilisé mon très percutant slogan de campagne : 'BON SENS'. Nous y croyons tous deux très fortement", s'est félicité le président américain dans sa publication.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous avons parlé des forces de nos nations respectives et du grand bénéfice qu'il y aura un jour à travailler ensemble", a encore écrit Donald Trump, en rapportant ce premier échange avec le président russe depuis son retour au pouvoir le 20 janvier. "Je veux remercier le président Poutine pour le temps et l'effort consacré à ce coup de fil, et pour la remise en liberté hier de Marc Fogel", un Américain qui était détenu en Russie, a aussi déclaré le président américain.

Poutine évoque la possibilité de "pourparlers de paix"

Du côté du Kremlin, la présidence relate que Vladimir Poutine a affirmer vouloir trouver une "solution de long terme" au conflit ukrainien via des "pourparlers de paix". "Le président Poutine a mentionné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit et a convenu avec Trump qu'une solution de long terme pouvait être trouvée par le biais de pourparlers de paix", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon lui, les deux chefs d'Etat ont convenu pendant cet entretien d'une heure et demie que "le temps était venu pour tous les pays de travailler ensemble". "Le président russe a invité Donald Trump à se rendre à Moscou et s'est dit prêt à recevoir des responsables américains en Russie", y compris dans le cadre des efforts en vue de parvenir à la paix avec l'Ukraine, a ajouté Dmitri Peskov. "Poutine et Trump ont également convenu de poursuivre les contacts personnels, y compris en organisant des réunions en tête-à-tête", a-t-il affirmé.

Au-delà de l'Ukraine, la conversation a aussi porté sur la situation au Proche-Orient, sur le dossier du nucléaire iranien et sur les relations russo-américaines dans le domaine économique, a encore dit le porte-parole du Kremlin. Enfin, les deux dirigeants ont évoqué "les questions liées à l'échange de citoyens entre la Russie et les Etats-Unis".