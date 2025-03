Zelensky à l'Élysée, à la veille d'un nouveau sommet sur l'Ukraine à Paris

La France affiche son soutien indéfectible à l'Ukraine en recevant une nouvelle fois ce mercredi à l'Élysée Volodymyr Zelensky. Au programme, dîner de travail et préparation du nouveau sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine prévu jeudi à Paris.

Un pas de plus vers la paix. Les États-Unis ont annoncé mardi que la Russie et l'Ukraine ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire, Washington se disant par ailleurs prêt à aider Moscou pour exporter ses produits agricoles et engrais sur les marchés mondiaux. Pendant ce temps, Emmanuel Macron reçoit Volodymyr Zelensky ce mercredi soir à 18 heures à l'Élysée.

Au cours d'un dîner de travail, les deux présidents vont préparer le nouveau sommet sur la paix et la sécurité pour l’Ukraine auquel ils participeront jeudi à Paris.

Aide immédiate à l'Ukraine, obtention d'un cessez-le-feu complet...

"La France fera de la poursuite et du renforcement du soutien militaire et financier à l’Ukraine sa priorité absolue", c’est, selon l'Élysée, ce message qu'Emmanuel Macron fera passer à Volodymyr Zelensky. Au cœur des discussions, quatre chapitres à l’ordre du jour du sommet réunissant jeudi les dirigeants de 31 pays.

Tout d'abord, l'aide immédiate à l’Ukraine avec la nécessité que "chacun dise ce qu’il est prêt à faire", souligne l’entourage d’Emmanuel Macron. Ensuite, l’obtention d’un "cessez-le-feu complet", accepté à ce stade par Kiev mais sur lequel la Russie reste pour le moment silencieuse. Troisième point, l’aide à l’armée ukrainienne dans la durée pour qu’elle reste la première ligne de défense européenne, précise un conseiller du chef de l’État.

Création d'une force dite de "réassurance"

Enfin, dernier point, peut-être le plus sensible, la création d’une force dite de "réassurance", supposant l’envoi de troupes pour maintenir une éventuelle paix et garantir que les Russes n'attaqueront pas de nouveau. La France et le Royaume-Uni sont à l’initiative sur le dossier. Reste maintenant à fixer les contours et les modalités opérationnelles.