Voici ce à quoi va ressembler le nouveau Parlement européen

Les résultats des élections européennes en France sont-ils semblables à ce qu'il s'est passé dans les autres pays du continent, dimanche ? Percée surprise des écologistes, affaiblissements des deux grands partis… Les enseignements du scrutin en France se perçoivent aussi ailleurs.

Petite "vague verte"

La percée des Verts, d'abord : le groupe écologiste gagnerait 20 sièges de plus, selon les informations transmises par les services du Parlement européen, dimanche soir, se basant sur des sondages à la sortie des urnes. Ils obtiennent de très bons scores en Allemagne, en France, en Belgique, en Irlande, en Finlande ou encore au Danemark. Le groupe devrait compter plus de 70 eurodéputés.

Les libéraux et démocrates, le groupe que va rejoindre La République en marche, augmente fortement son contingent à Strasbourg. Ils auraient 102 sièges au Parlement européen et deviendraient un groupe charnière sans lequel rien ne pourra se faire.

Succès plus faible qu'attendu pour les populistes

La droite populiste de Marine Le Pen et de Matteo Salvini, entre autres, récolterait 170 sièges, soit 25% de l'hémicycle strasbourgeois et 20 sièges de plus que la précédente mandature. Pour autant, il ne s'agit pas du raz-de-marée annoncé pour l'Europe des nations et des libertés.

Enfin, les deux grandes familles politiques que sont les sociaux-démocrates et les conservateurs perdent les majorités : ils n'ont plus 50% à eux deux et auront besoin de s'allier à un autre groupe, sans doute les libéraux et démocrates.