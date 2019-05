EN DIRECT - Suivez le dimanche des élections européennes

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Dimanche, ils auront le choix entre 34 bulletins. Les électeurs français sont appelés aux urnes pour désigner leurs nouveaux eurodéputés à partir de 8 heures, et jusqu'à 18, 19 ou 20 heures selon la taille de la commune. À eux de départager les 34 listes en lice dans ce scrutin universel direct à un tour.

Les informations à retenir : 34 listes sont candidates pour ces élections européennes en France

Les 79 sièges d'eurodéputés à pourvoir sont attribués à la proportionnelle

Les premiers résultats pour la France seront connus à 20 heures, à la clôture des derniers bureaux de vote

79 eurodéputés à désigner

Au total, 79 sièges sont réservés aux eurodéputés français au Parlement européen. C'est donc également le nombre de candidats sur chacune des 34 listes. Les vainqueurs seront désignés à la proportionnelle, parmi les listes ayant fait plus de 5%. En revanche, les cinq nouveaux eurodéputés les plus mal élus seront pour l'instant "réservistes" et ne siègeront pas, du moins pas tout de suite. En effet, le départ anticipé des députés britanniques avait libéré des sièges pour d'autres nations (cinq pour l'Hexagone). Mais le report du Brexit a finalement entraîné de nouvelles élections au Royaume-Uni, et des eurodéputés britanniques resteront donc en place (au moins) jusqu'en octobre.

Premiers résultats à 20 heures

Pour avoir les premières estimations des résultats, il faudra attendre 20 heures. Dès 18 heures, les tendances en Autriche, en Allemagne et en Grèce devraient être connues. Il faudra en revanche attendre plus de 23 heures pour disposer d'une première projection du Parlement européen, et minuit pour recueillir tous les résultats officiels provisoires.

En effet, tout dépend à la fois du jour du vote de chaque pays (le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont par exemple voté dès jeudi) et de la législation électorale nationale. Au Royaume-Uni par exemple, les sondages de sortie des urnes sont interdits pour les élections européennes, afin de ne pas influencer les électeurs des autres pays. Ce n'est pas le cas des Pays-Bas, où les premières tendances sont déjà connues.