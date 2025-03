Vladimir Poutine et Nicolás Maduro vont «élargir» la copération entre leurs pays

Les présidents Vladimir Poutine et Nicolás Maduro ont annoncé vendredi un accord pour renforcer leur coopération, notamment énergétique, lors d’une visioconférence. L’accord, qui sera signé à Moscou le 9 mai, intervient après la décision des États-Unis de sanctionner le Venezuela et Chevron.

Les présidents russe Vladimir Poutine et vénézuélien Nicolás Maduro ont annoncé vendredi, lors d'une visioconférence diffusée par la télévision publique vénézuélienne, un accord pour "élargir" leur coopération, notamment dans le secteur énergétique, sans donner plus de détails. L'annonce intervient après la décision fin février du président américain Donald Trump de mettre fin à la licence permettant au géant pétrolier américain Chevron d'opérer au Venezuela en dépit des sanctions financières imposées par Washington contre le pays caribéen.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de «saboter la diplomatie» sur la trêve en Ukraine

Vladimir Poutine a invité son homologue vénézuélien à visiter Moscou pour signer l'accord le 9 mai, lors des célébrations du Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale. "Nous avons atteint le niveau de relations stratégiques", s'est félicité le dirigeant russe. "L'accord d'association stratégique et de coopération (...) posera une base solide pour élargir davantage les liens bilatéraux", a poursuivi Vladimir Poutine, selon la traduction officielle en espagnol.

"Je serais heureux de vous voir en Russie lors des célébrations du 9 mai", a-t-il affirmé en s'adressant à Nicolás Maduro. "Cela élève nos relations au plus haut niveau dans plusieurs domaines", y compris "le domaine de la coopération énergétique, qui se renforce de manière continue", a déclaré le dirigeant vénézuélien, qui effectue un troisième mandat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La Russie a exprimé son soutien à Nicolás Maduro

Les relations entre Moscou et Caracas se sont resserrées depuis la présidence de Hugo Chávez (1999-2013) et ont continué à s'élargir sous les gouvernements Maduro. La Russie a exprimé son soutien à Nicolás Maduro alors qu'une grande partie de la communauté internationale n'a pas reconnu sa réélection contestée de juillet 2024. L'opposition crie à la fraude et revendique la victoire.

Nicolás Maduro, pour sa part, a soutenu la Russie avant et après l'invasion de l'Ukraine. La visioconférence entre les deux dirigeants a eu lieu alors que le gouvernement du Venezuela fête les 80 ans de l'établissement des relations diplomatiques avec la Russie.