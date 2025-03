Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de «saboter la diplomatie» sur la trêve en Ukraine

Volodymyr Zelensky a accusé Vladimir Poutine de "saboter la diplomatie" en posant des conditions inacceptables à la trêve proposée par les États-Unis. Il a appelé à une pression accrue sur la Russie, avertissant que Vladimir Poutine chercherait à prolonger le conflit pendant que ses forces continuent d'attaquer.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi son homologue russe Vladimir Poutine de "saboter la diplomatie" et exhorté Washington à répondre, Moscou ayant exprimé des réserves sur la trêve proposée par les États-Unis. Vladimir "Poutine ne peut pas sortir de cette guerre, car il n'aurait plus rien", a écrit Volodymyr Zelensky dans un long message publié sur X.

"C'est pour cela qu'il fait désormais tout ce qu'il peut pour saboter la diplomatie en posant des conditions extrêmement difficiles et inacceptables dès le départ, avant même un cessez-le-feu", a-t-il dénoncé. Les États-Unis de Donald Trump réclament une trêve au plus vite et ont exercé une pression considérable sur Volodymyr Zelensky, qui a finalement accepté mardi une cessation des hostilités de 30 jours dans la mesure où la Russie s'y plierait aussi. Mais Vladimir Poutine a exprimé des réserves et des "questions importantes" à régler avant de pouvoir conclure une trêve.

Il a toutefois pris soin de ne pas rejeter entièrement l'initiative de Donald Trump. Le Kremlin a affirmé que l'émissaire américain Steve Witkoff, à Moscou jeudi, transmettrait un message de Vladimir Poutine à son homologue américain. D'un ton de mise en garde, Volodymyr Zelensky a prévenu vendredi que le président russe "tenterait d'enliser tout le monde dans des discussions sans fin" pendant que "ses armes continuent de tuer des gens".

"Prendre des mesures fortes"

"J'exhorte fermement tous ceux qui peuvent influencer la Russie, surtout les États-Unis, à prendre des mesures fortes", a-t-il ajouté. "Poutine ne mettra pas fin à cette guerre de son propre chef. Mais la force de l'Amérique est suffisante pour y parvenir", a-t-il affirmé. Donald Trump, tout en qualifiant de "très prometteurs" les propos de son homologue russe, a averti jeudi que "ce serait un moment très décevant" si Vladimir Poutine rejetait son plan.

Volodymyr Zelensky a aussi assuré vendredi que son homologue russe "ment sur la réelle situation sur le champ de bataille", sur les pertes humaines de son armée ou "le véritable état de son économie". Les forces russes ont néanmoins l'avantage sur le terrain, ce qui pourrait pousser Moscou à vouloir faire durer les choses. Vladimir Poutine a dit jeudi que les "prochaines étapes" vers une trêve et la paix en Ukraine dépendraient du succès de son armée dans la région russe de Koursk, où les troupes ukrainiennes avaient lancé une offensive en août 2024, mais perdent du terrain désormais à une vitesse inédite.

Plus tôt dans la semaine, il avait assuré que ses forces parviendraient "bientôt" à en chasser les soldats ukrainiens. Le président américain Donald Trump a lui affirmé vendredi que "des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe", en appelant Vladimir Poutine à les "épargner". L'armée ukrainienne a ensuite nié ces affirmations, assurant qu'il n'y a "pas de menace d'encerclement de nos unités" dans la région russe de Koursk.