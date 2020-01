Virus chinois : "Il n'y a pas de mouvement de panique, mais on voit plus de masques", assure Jean-Pierre, expatrié à Nanjing

Neuf personnes sont mortes depuis fin décembre en Chine après avoir contracté un mystérieux virus. En peu de temps, d'autre pays d'Asie ont été touchés. Les autorités sanitaires s'inquiètent et l'Organisation mondiale de la santé doit se réunir en urgence mercredi. Jean-Pierre, un français vivant à Nanjing, à l'Est de la Chine, a accepté de témoigner pour Europe 1 sur l'atmosphère régnant actuellement dans le pays.

"Il n'y a pas de mouvement de panique", déclare Jean-Pierre. Les consignes données par les autorités sont néanmoins prises très au sérieux par les Chinois. Les messages d'alerte se multiplient, énumérant les précautions à prendre dans les lieux publics : "désinfecter ses mains, porter des masques quand on est dans les transports publics ou ce genre de choses", détaille l'expatrié français.

Vastes mouvements de populations

"En Asie, il est courant de mettre des masques, mais là on en voit plus", rappelle l'expatrié. Les habitants se sont rués sur les stocks, au point que les magasins ne peuvent plus faire face à la demande. "J'ai essayé d'en trouver encore un peu plus, mais je me contenterai de ceux que j'ai."

A l'approche du nouvel an chinois, les autorités s'inquiètent des migrations qui vont avoir lieu dans tout le pays. "Tout le monde se déplace en ce moment", observe Jean-Pierre. "Les trains sont complets, c'est impossible d'avoir un billet au dernier moment."