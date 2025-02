Un juge bloque le gel des fonds américains d'aide étrangère ordonné par Donald Trump

Le juge Amir Ali a interdit aux différents organes de l'administration américaine "de suspendre, cesser, ou entraver" le versement "des fonds d'aide humanitaire internationale". L'agence américaine de l'USAID gère un budget de 42,8 milliards de dollars, qui à lui seul représente 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde.

Un juge américain a bloqué le gel pour 90 jours du versement des fonds d'aide humanitaire et au développement ordonné fin janvier par Donald Trump afin d'opérer un vaste réexamen des programmes. Le juge Amir Ali a interdit aux différents organes de l'administration américaine "de suspendre, cesser, ou entraver" le versement "des fonds d'aide humanitaire internationale", dans une décision dont l'AFP a eu connaissance vendredi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi La Maison Blanche accuse «d'abus de pouvoir» les juges bloquant des décisions de Donald Trump

Le jugement pris jeudi concerne des "contrats, subventions, accords de coopération, prêts (...) en vigueur au 19 janvier 2025", veille de l'entrée en fonction de Donald Trump. L'agence américaine de l'USAID gère un budget de 42,8 milliards de dollars, qui à lui seul représente 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde. Donald Trump a signé un décret le jour de son investiture le 20 janvier, ordonnant un gel de l'aide étrangère des États-Unis pour 90 jours, le temps d'un réexamen complet de celle-ci afin d'évaluer sa conformité avec la politique qu'il entend mener, notamment contre les programmes favorisant l'avortement, le planning familial ou encore prônant la diversité et l'inclusion.

"L'objectif déclaré de la suspension de toute aide étrangère est de fournir la possibilité de réexaminer les programmes (...). Cependant, jusqu'à présent, les défendeurs (l'administration américaine, ndlr) n'ont fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles une suspension générale de toute l'aide étrangère (...), était un préalable nécessaire à cette révision", écrit dans sa décision le juge désigné par Joe Biden, le prédécesseur démocrate de Donald Trump. Saisi par deux organisations regroupant des entreprises, ONG, et autres bénéficiaires des fonds d'aides américains, le juge a aussi décidé d'empêcher l'administration de résilier des accords ou contrats en cours au 19 janvier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Séisme pour les ONG

Le gel de l'aide américaine et le démantèlement attendu de l'agence américaine qui l'organise, USAID, ont provoqué un séisme pour de nombreuses ONG dans le monde entier tant les fonds américains sont importants à l'échelle planétaire pour l'aide internationale. Par exemple, en Amérique latine, où ces fonds avaient pour objectif de lutter contre le narcotrafic, la corruption ou les inégalités, le gel "paralyse" déjà de nombreux programmes et risque d'affecter des millions de personnes, préviennent spécialistes et ONG.

L'ONG française Action contre la faim (ACF) a indiqué mercredi avoir dû suspendre 50 de ses projets à travers le monde, tandis l'ONG norvégienne Norsk Folkehjelp, spécialisée dans les opérations de déminage, va réduire ses effectifs de plus de moitié et licencier 1.700 employés dans 12 pays. Donald Trump estime, dans son décret du 20 janvier, que "l'industrie de l'aide étrangère et la bureaucratie des États-Unis ne sont pas alignées sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, contraires aux valeurs américaines. Elles servent à déstabiliser la paix".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Donald Trump dit qu'il rencontrera Vladimir Poutine en Arabie Saoudite

Il accuse l'USAID de malversations, affirmant que "la corruption" y atteint "des niveaux jamais vus", sans étayer son propos, et entend réduire ses effectifs de près de 90%. Le nouveau secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré que l'USAID était devenue un "sinistre propagateur du totalitarisme", tandis qu'Elon Musk a dit qu'il fallait la passer à la "broyeuse".

Dans un rapport publié lundi, l'USAID, sous la supervision de l'inspecteur général Paul Martin, responsable de la surveillance de l'agence américaine, affirmait que les projets du gouvernement rendaient incertain "la sauvegarde et la distribution des 8,2 milliards de dollars de l'USAID en fonds d'aide humanitaire engagés, mais non décaissés" du fait de la suspension des programmes. Paul Martin a été limogé après la publication de ce rapport.